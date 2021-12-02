Спрос на таргетированную рекламу среди малого и среднего бизнеса Югры вырос в два раза

МТС зафиксировала двукратный рост спроса на таргетированную рекламу в интернете и целевые рассылки среди малого и среднего бизнеса в Ханты-Мансийском автономном округе. Повышенный интерес к сервису «МТС Маркетолог» с сентября 2021 года наблюдается на фоне приближающихся новогодних праздников, а также активным ростом спроса у югорчан на медицинские услуги.

Наибольший спрос на умный сервис показали туристические компании в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Их доля в общем объеме новых обращений превысила 40 процентов. Турфирмы анализируют, какие направления в новогодние каникулы были популярными у северян за последние два года, определяют среднюю продолжительность поездки, составляют портрет туриста по полу, возрасту, сфере интересов и с помощью таргетированной SMS-рассылки информируют жителей Югры о новых выгодных турах. Наиболее высокий спрос был зафиксирован в ноябре, в период проведения распродаж «черной пятницы»

На втором месте расположились медицинские учреждения – лаборатории и стоматологии. На них пришлось почти треть всех обращений. Они используют сервис для сообщения клиентам о специальных предложениях по сдачи ПЦР-тестов, прививочных мероприятиях, профилактике и лечению хронических заболеваний.

В ТОП-3 компаний, которые стали чаще использовать сервис таргетированной рекламы, вошли застройщики, салоны красоты и фитнес-клубы: на них пришлось 30 процентов подключений. С помощью умной рассылки они рассказывают о программах лояльности и акциях, сообщают клиентам актуальный график работы.

«Ожидаемо, что многие югорчане планируют провести январские каникулы насыщенно и с пользой. Сервис «МТС-Маркетолог» может помочь предпринимателям точечно донести информацию о специальных предложениях на новогодние подарки, пригласить местных жителей и туристов на курорты Югры и в другие рекреационные зоны Севера. Например, рассказать, чем отдых в «Трехгорье» у Нижневартовска будет интересен для семей с детьми и в какие дни любителям экстремального отдыха выгодно ехать в «Каменный мыс» под Сургутом. Эффективная коммуникация с клиентами позволит увеличить прибыль компании и сэкономит время на поиск целевой аудитории», — прокомментировал руководитель направления по работе с корпоративными клиентами компании МТС в ХМАО-Югре Артем Ладьянов.

«МТС Маркетолог» помогает самостоятельно запускать таргетированную рассылку и рекламу в интернете. В основе сервиса лежит Big Data МТС — обезличенные данные об абонентах оператора, которые позволяют показывать рекламу только той аудитории, которую она может заинтересовать. Сервисом могут пользоваться физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели — абоненты любых операторов.