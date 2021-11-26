Компания «Строй Актив» открыла продажи квартир в эко-квартале «Хвойный»

Насыщенная жизнь в современном мегаполисе приносит не только массу впечатлений, но и заставляет ценить тишину и уют. Именно поэтому сегодня всё больше людей предпочитают покупать дома и квартиры в тихих районах, подальше от центра больших городов и промышленных предприятий. У жителей Сургута и Сургутского района появилась возможность исполнить эту мечту – приобрести жилье в эко-квартале.

Эко-квартал «Хвойный» - уникальный проект компании «Строй Актив». Он расположен в поселке Солнечный – в 20 минутах езды от экономической столицы Югры. Рядом с вашим новым домом – хвойный лес, а в шаговой доступности большой парк, школа и детский сад, поликлиника и спортивный комплекс.

«Хвойный – действительно уникальное место, которое идеально подходит как для неторопливой семейной жизни, так и для людей с напряженным графиком. Здесь вы окажетесь в природной гармонии, созданной в отдельно взятом ареале. Мы реализуем концепцию закрытого двора-парка, где можно спокойно гулять, отправиться на утреннюю пробежку, или провести время с детьми на свежем воздухе», - рассказали в компании.

Забудьте о суете

«Хвойный» - это квартал малоэтажной застройки. Здесь будет возведено всего пять четырехэтажных домов, выполненных по принципу европейской архитектуры. Здания в цветовой гамме природных зелёно-коричневых оттенков гармонично впишут в существующий природный ландшафт.

Малоэтажная застройка даёт людям новый уровень комфорта и создает все условия для выстраивания добрососедских отношений.

Оставайтесь в безопасности

Просторные внутренние дворы эко-квартала «Хвойный» закрыты от посторонних и автомобилей со всех сторон. Здесь будут спроектированы и размещены детские комплексы, спортивные площадки и места для отдыха. А, значит, каждый найдет себе занятие по душе: активные детские игры, спорт, пешие прогулки, барбекю с соседями. Все виды отдыха будут доступны вам каждый день – не придется дожидаться уикенда, чтобы уехать за город.

Еще один бонус – «Хвойный» расположен в экологически чистом районе, рядом нет промышленных предприятий, а рядом с жилым комплексом находится таёжный лес с чистым природным воздухом.

Выбор – за вами

Застройщик ООО СЗ «Строй Актив» при реализации проекта стремится удовлетворить высокие требования современных покупателей. Именно поэтому в квартале «Хвойный» все продумано до мелочей: безбарьерный вход в подъезд, современные и просторные подъезды-холлы, экологичные и качественные материалы.

В отделке квартир и мест общего пользования пространств используются керамогранит, камень и дерево. Высокие потолки, авторские светильники и элементы декора в эко-стиле создают ощущение домашнего уюта и комфорта.

Компания «Строй Актив» создала более 20 планировочных решений с одной или несколькими спальнями. Ваша новая квартира будет радовать вас видами на сосновый бор. Остается выбрать вариант, подходящий под ваш ритм жизни.

Квартиры в эко-квартале «Хвойный» – от 2,75 млн. руб. Получить консультацию о проекте и записаться на показ можно по телефону: +7 (3462) 27-10-83.