«ДСК-1» подводит итоги года и строит планы на будущее

Директор завода «ДСК-1» Денис Третьяков рассказал о работе домостроительного комбината в 2021 году.

- Календарный год формально еще не завершен, но можно поговорить об основных промежуточных итогах. Что нового в деятельности ДСК-1 появилось в 2021 году?

- Все ключевые пункты производственного плана по заводу на 2021 год уже либо реализованы полностью, либо скорректированы в сторону роста и расширения масштабов и тоже находятся в завершающей стадии. Например, в этом году мы ввели в эксплуатацию новую секцию бетоносмесительного узла. Прежний процесс замешивания бетонных смесей вручную теперь на 100% автоматизирован – с учетом требующейся марки прочности, качества и других параметров. Бетоносмесительный цех у нас, таким образом, полностью обновлен согласно самым передовым требованиям.

Кроме того, закончена и введена в эксплуатацию линия безопалубочного формования. На этом проекте, который реализован ДСК-1 совместно с Фондом поддержки предпринимательства Югры, стоит остановиться чуть подробнее. Новые возможности испанской линии позволяют изготавливать плиты-перекрытия любого необходимого размера, по современной матричной методике и в поточном формате. Это совершенно иной темп производства изделий, чем на прежних технологиях. Самое главное: с помощью этой линии мы сможем реализовать проект новой технологии строительства – универсальная домостроительная система (УДС). Сейчас завершается стадия проектирования, затем перейдем к внедрению системы в практическую плоскость, предполагающей иной, усовершенствованный подход к строительству.

- Такой подход предполагает новые требования к качеству?

- В 2021 году мы серьезно модернизировали оборудование для внутренней лаборатории ДСК-1 – одной из немногих сертифицированных в округе, позволяющих на самом высоком уровне проверять качество бетонных смесей, готовых изделий, арматуры, любых металлических компонентов на разрывы, прогибы и так далее. Другими словами, качественный анализ как минимум не отстает от производственной базы.

Начали процесс обновления арматурного производства, приобрели новейшие станки и одновременно планируем увеличение производственных мощностей на уже имеющейся площадке, без ее дополнительного расширения. Это проект интенсификации производства, который ведем совместно с Новосибирским проектным институтом. Ожидаемый результат – рост объемов выпускаемой заводом продукции.

В общем, модернизация продолжается в заявленных на 2021 год масштабах, в точном соответствии с производственным планом.

- Это, вероятно, предполагает и появление технологических разработок гарантированного качества?

- Во-первых, на производственных ресурсах завода запущена в работу новая серия ДСК-2020. Это наша собственная разработка с участием ряда ведущих, наиболее авторитетных проектных институтов Урала и Сибири. Серия базируется, в том числе, на принципах, заложенных еще в советское время – остается значительный конструктивный запас прочности, в то же время позволяющий возводить более высокие дома за счет распределения нагрузок. Во-вторых, в сфере строительства крайне сложно изобрести что-то революционное или хотя бы принципиально новое, не выходя за рамки ГОСТов, строительных норм, правил, ограничений. Но усовершенствовать давно проверенные технологии можно, активно привлекая передовые научные разработки для повышения качества возводимого жилья. Наша новая серия ДСК-2020 продолжает традиции легендарного для Сургута Ленпроекта, позволяя при этом варьировать этажность домов с абсолютной гарантией надежности.

- Что еще можно выделить в серии ДСК-2020, помимо увеличенной этажности домов?

- Дома становятся выше, но не превращаются при этом в «муравейники» – мы строго придерживаемся баланса комфортного для жильцов количества квартир на одной лестничной площадке, количества подъездов.

Второе – в наших домах оконные проемы заметно увеличены по сравнению со стандартными размерами, то есть квартиры более светлые. Да и жилое пространство совершенно по-другому воспринимается. В наших далеких от тропических условиях фактор более светлой квартиры играет важную роль.

Кроме того, мы отказались от прежней распространенной практики выносных, «холодных» балконов в пользу встроенных. В чем преимущество? Встроенные балконы сразу – теплые. К тому же, у владельца квартиры есть выбор: оставить балкон как отдельное помещение для хранения вещей или присоединить к жилой площади. При этом эстетика фасада дома не страдает от того, что кто-то решил, к примеру, выносной балкон утеплить, а кому-то там достаточно санки с лыжами хранить.

Лифты в наших домах ставим более тихие, скоростные – специально предметно обсуждали эти вопросы с заводом-изготовителем лифтового оборудования. В новой домостроительной серии все шахты – увеличенные, нет былого деления на объем кабины пассажирского и грузопассажирского лифтов. Просто перераспределен запас для перевозки грузов.

В подвальном помещении домов предусмотрены очень востребованные, как выяснилось, кладовые. Все равно у людей постепенно накапливается определенный объем вещей, которые в повседневной жизни не нужны, однако имеют вполне определенную ценность. Хранить в квартире можно, но место занимают. Куда их? В кладовые. Для них мы специально переиграли высоту потолков в подвальном помещении, распределили инженерные сети в обход кладовых.

- Можно ли обозначить цели ДСК-1, которые были и остаются приоритетными для завода постоянно, из года в год?

- На первом месте, безусловно, стремление к максимально высокому качеству выпускаемой продукции. Отсюда и постоянно обновляемое лабораторное оборудование соответствующего профиля по самым строгим стандартам, затраты на регулярный контроль качества, которые уместнее назвать инвестициями в репутационный капитал. Кроме того, качество неотделимо от надежности – она также входит в число приоритетов. Строительные материалы и изделия априори должны ассоциироваться с надежностью, поэтому заявленная цель сделать готовую продукцию ДСК-1 эталоном надежности в округе и за его пределами вполне укладывается в нашу долгосрочную стратегию.

Наконец, развитие подразумевает постоянное увеличение объемов продукции, выпускаемой заводом. Ближайшая задача – двукратный рост количества домокомплектов объемов уже в течение следующего года.

Конечно, это трио – качество, объемы, надежность – нельзя рассматривать по отдельности, это неделимый комплекс.

- Чем сегодня гордится руководство ДСК-1?

- Прежде всего, мы сохранили и развиваем предприятие с полувековой историей, знаковое для Сургута, да и для округа в целом. Сберегли уникальный коллектив профессионалов, сейчас выходим на уровень производства начала нулевых годов, когда предприятие находилось в постприватизационном периоде и на еще относительно свежей советской инерции производства. Можно сказать, что запас по мощности, заложенной в завод при его проектировании и строительстве, используется сейчас чуть более, чем наполовину. Потенциал колоссальный! Тем ценнее сейчас воспринимаются наши усилия по реставрации завода.

Гордимся, безусловно, нашей новой серией домов. Что характерно, внедрили эту серию без перенастройки, то есть без остановки производства, буквально с ходу вошли в работу – стройка сразу перешла на возведение объектов из продукции завода.

Ресурсы для развития есть, и относимся к ним привычно, по-хозяйски рационально. Результаты видны на стройплощадках.