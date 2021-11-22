Стартовали съёмки документального сериала «Дедline», который выпустит кинотеатр KION. Режиссёром стал известный режиссер-документалист Евгений Григорьев («Про Рок»), а за производство отвечает компания «Первое кино» при поддержке Министерства Культуры РФ.

Проект расскажет о пожилых людях, которые, вопреки стереотипам, ведут полную событиями и насыщенную жизнь. Сериал покажет реальную жизнь людей в пенсионном возрасте: преодоление себя, своих страхов, проблем на грани настоящего дедлайна жизни, который заставляет переосмыслить многое и не разменивать свое время, а наоборот, ценить и проживать его по максимуму.

Открыть для себя новое хобби или стать популярным блогером, грамотно распределять свои ресурсы, проживать по максимуму каждый новый день — все это по силам людям старшего возраста, несмотря на предубеждения о том, что их пора списывать со счетов.

Герои «Дедline» демонстрируют здоровье, долголетие, умение зарабатывать и учиться новому. В проекте снимутся Борис Кудряшов, Маргарита Никулина, Антонина Медведева, Юрий Тарасов, Ирина Белышева, Виктор Сосновцев, Любовь Мирошник и Михаил Ястребов.

Премьера состоится в онлайн-кинотеатре в 2022 году.