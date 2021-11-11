Как устроиться на работу за один день — рассказали в МТС

IT-специалисты из Югры смогут устроиться в МТС за один день: ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов проведет ускоренный отбор кандидатов в команду одного из своих ключевых продуктов — «Мой МТС».

Отбор стартует 17 ноября в 10:00 по Москве и пройдет до 20:00 по московскому времени в онлайн-формате: он представляет собой собеседования для специалистов из разных областей: iOs, Android и Angular разработчиков, QA-инженеров, а также product owners, системных аналитиков, дизайнеров и UX-редакторов.

Для того, чтобы принять участие в отборе, кандидатам из Югры нужно зарегистрироваться и отправить резюме. После предварительного одобрения участники получат приглашение на Onedayoffer, где им предстоит пройти одно собеседование с экспертами МТС. По результатам интервью лучшие получат предложение о работе в тот же день. Подать заявку и получить полную информацию можно по ссылке.

One day offer – формат привлечения кандидатов в компанию, в котором соискатели за один день проходят все этапы отбора и в тот же день получают предложение о трудоустройстве.