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​Сибпромстрой завершил возведение Троицкого храма в Сургуте

Троицкий храм в Сургуте достроен

​Сибпромстрой завершил возведение Троицкого храма в Сургуте
Фото: Сибпромстрой

Сибпромстрой завершил возведение Троицкого храма в Сургуте. В ноябре готовое здание будет передано иконописцам для росписи молельного зала. После завершения косметических работ храм откроет двери для прихожан.

Собор Святой Троицы, расположившийся в Сургуте на пересечении улиц Островского и Мира, готов принять иконописцев для финального этапа подготовки здания пред открытием. Представители компании застройщика уже сообщили об окончании работ по отделке стен для росписи.

– Строительные леса пока не убираем. В ноябре они понадобятся для росписи сводов. Пока иконописцы будут делать свою часть работы, наши отделочные бригады продолжат свою: обустроят теплый пол, тамбур и прочее, – рассказал начальник участка ООО «Сибпромстрой–9», прораб Троицкого собора Игорь Дьяченко. – Иконостас и парадные двери уже закупили, бригада, которая будет расписывать храм, из Томска тоже уже приехала.

По оценке строителей, роспись купольных сводов и стен продлится не менее трех месяцев. После этого начнется обустройство иконостаса и алтарной части. Однако, несмотря на большой объем работ, Сибпромстрой гарантирует, что Троицу 2022 года прихожане точно смогут отпраздновать в храме.

Кроме этого, уже известно, что Сургутский собор Святой Троицы станет второй резиденцией митрополита Павла Фокина и получит статус нового главного храма города.


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Сегодня в 14:59, просмотров: 598, комментариев: 3
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:26
Списал часть грехов перед боженькой за муравейники для человеков.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 18:30
Теперь с чистой совестью начнет «Пойму-5» застраивать пока Глинских подписи под петицией собирает.
Швондер.
не нравится
Сегодня в 18:36
Ну и слава богу.
С богом.
Жаль с голой жопой не сфоткаться холодно
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