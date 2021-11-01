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​Сургут вошел в ТОП-5 российских городов, жители которых берут смартфоны в кредит

Почти каждый второй сургутянин берет смартфон в рассрочку

​Сургут вошел в ТОП-5 российских городов, жители которых берут смартфоны в кредит
Фото: МТС

ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущая российская компания по предоставлению цифровых, медийных и телекоммуникационных сервисов, проанализировала продажи гаджетов в российских регионах в третьем квартале 2021 года и выявил новые тренды. Сургут вошел в топ-5 российских городов, жители которых берут смартфоны в кредит.

Почти каждый второй сургутянин берет смартфон в рассрочку. Самым популярным гаджетом стал iPhone 11, а средний чек покупки по сравнению аналогичным периодом прошлого года вырос на 13% и составил почти 40 тысяч рублей.

При отсутствии нужной суммы денег горожане выбирают кредит, позволяющий за небольшой ежемесячный платеж получить гаджет. Так, по сравнению с январем-сентябрем 2020 года количество купленных в долг смартфонов в салонах МТС выросло на 6,4%.Одним из основных драйверов роста числа кредитных смартфонов премиального качества в Сургуте становится растущая популярность блогинга. Больше половины кредитов на смартфоны были оформлены клиентами в возрасте до 30 лет, чаще всего молодые люди выбирали устройства с камерами с высоким разрешением, которые позволяют снимать фото и видео хорошего качества. При этом, по данным BigData МТС, исходящий трафик в популярных соцсетях, таких, как Tik Tok, Instagram и YouTube, за первые девять месяцев 2021 года вырос на 60% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.

«Рынок бюджетных смартфонов в Югре стремительно сокращается, и эта тенденция совпадает с общероссийской статистикой. В третьем квартале 2021 года количество проданных гаджетов начального уровня стоимостью до 5000 рублей снизилось на 47%. В лидерах - Apple, Xiaomi и Samsung. Помимо айфона 11 версии в тройку самых популярных моделей вошли более демократичные GalaxyA022 и Redmi 9А», - рассказал директор МТС в ХМАО-Югре Константин Зимин.


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01 ноября в 17:47, просмотров: 416, комментариев: 0
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