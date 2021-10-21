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​Сургутскому комплексу «Жемчужина Оби» федеральные эксперты пророчат статус лучшей новостройки региона

ЖК «Жемчужина Оби» может получить официальный статус «Лучший жилой комплекс-новостройка в Югре»

​Сургутскому комплексу «Жемчужина Оби» федеральные эксперты пророчат статус лучшей новостройки региона
Фото: Сибпромстрой

Жилой комплекс компании «Сибпромстрой» «Жемчужина Оби» может получить официальный статус «Лучший жилой комплекс-новостройка в Югре».

Проект Сибпромстроя будет оцениваться на Градостроительном конкурсе новостроек «ТОП ЖК 2022». По данным портала Единого реестра застройщиков Российской Федерации (ЕРЗ РФ), ЖК «Жемчужина Оби» предварительно выбран номинантом самого масштабного конкурса новостроек России. Проект может получить статус в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, доступное жилье».

Ежегодно в конкурсе «ТОП ЖК» принимают участие сотни жилых комплексов от застройщиков со всей территории Российской Федерации. Участников отбирают путем предварительного сбора данных о преимуществах и недостатках строительных объектов.

В частности, по каждому жилому комплексу оцениваются данные по 133 параметрам, большинство из которых заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.

В зависимости от исходных параметров, каждому жилому комплексу начисляются баллы. Победителями становятся участники, набравшие их наибольшее количество.

Застройки, получившие наивысшую оценку, смогут считаться наиболее соответствующими Стандартам комплексного развития территорий, среди остальных.

Оценку проектов проводят независимые эксперты, чьи кандидатуры предварительно рекомендуют некоммерческие объединения строителей, проектировщиков и застройщиков. В этом году по такой схеме уже было аккредитовано более 400 экспертов со всей России.

Оценка жилых комплексов проводится удаленно, на базе портала Единого ресурса застройщиков. В этом году участников начнут оценивать уже 1 ноября 2021 года. Итоги конкурса станут известны уже после новогодних праздников.

Напомним, что на сегодняшний день «Жемчужина Оби» считается одной из самых креативных застроек Сургута. Жилой комплекс, также известный среди горожан как «дом-открытка», уже несколько сезонов привлекает внимание анимированным освещением фасадов, украшая собой Восточный жилой район.

Благодаря удачному расположению, жители «Жемчужины Оби» могут быстро добраться в любую точку города. Прямой выезд на объездную позволяет сэкономить время и не стоять в пробках.

При этом вся необходимая инфраструктура находится у жителей в пешей доступности, поэтому комфортное проживание может быть обеспечено даже без личного транспорта.

Система «закрытый двор» и множество видеокамер в жилом комплексе гарантируют безопасность, а за порядком в здании следит консьерж. Кроме того, именно «Жемчужина Оби» стала первой застройкой Сибпромстроя, на территории которой была реализована полноценная зона для дрессировки собак.


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Сегодня в 09:55, просмотров: 267, комментариев: 0

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