Покупатели квартир в ЖК «Грин парк» могут полетать над стройплощадкой будущего дома

Группа компаний ДСК-1 дарит покупателям квартир в ЖК «Грин парк» захватывающий полет непосредственно над стройплощадкой будущего дома.

Ничего подобного идее ДСК-1 в окружной практике еще не было. С 17 июля по 31 августа один из ведущих застройщиков Югры вручал покупателям квартир в жилом комплексе «Грин парк» сертификаты на полет над будущим домом. Да, именно полноценный 25-минутный полет в кабине самолета аэроклуба GreenAir, с великолепным обзором и восхитительной живописной панорамой Сургута.

Эффект акции действительно потрясающий. Можно красочно, при этом абсолютно честно и убедительно изложить очевидные преимущества расположения жилого комплекса – и ни на миллиметр не отойти от истины.

Можно вооружиться современными технологиями, запустив в небо самые современные модели дронов и с их помощью обеспечить покупателю безупречные фотодоказательства обоснованности выбора жилого комплекса.

Классика маркетинга безотказно работает в пользу клиента.

И все же ни один, даже самый профессиональный снимок так не взъерошит колоссальные по диапазону эмоции, как редчайшая возможность лично ощутить восторг полета над своим будущим домом. А его фото, сделанное своими руками на смартфон непосредственно из кабины самолета, поистине бесценно. Позитив, адреналин и память на долгие годы – в одной кабине.

Многие счастливчики, получившие вместе с договором на покупку квартиры в ЖК «Грин парк» полетный сертификат в период действия акции, уже воспользовались этой удивительной возможностью и с удовольствием делятся мощью и разнообразием впечатлений.

Анжелика Мирошникова, покупатель квартиры в ЖК «Грин парк»:

В августе я купила квартиру с ремонтом в ЖК «Грин парк», и застройщик ДСК-1 подарил мне сертификат на полет над будущим домом. Когда я выбирала дом, были переживания, сомнения, волнения. Но когда только купила свою квартиру в «Грин парке», почувствовала радость и уверенность в выборе. Сразу после покупки мне сообщили о подарке – возможности полетать над городом, увидеть свой жилой комплекс, место, где он будет построен – я обрадовалась вдвойне. Это не просто приятный бонус, это ни с чем не сравнимые эмоции!

Более того, самые бесстрашные и азартные покупатели совместили обзорный полет с экстремальным планированием над Сургутом, как минимум удвоив заряд подаренной застройщиком положительной энергии незабываемым пилотажем.

Покупка квартиры сама по себе всегда была, есть и остается событием исключительно неординарным, запоминающимся. Особенно если застройщик умеет в соответствующие масштабу события подарки и бонусы, подчеркивая многолетние традиции комфорта и качества жилья от ДСК-1.