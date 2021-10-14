Сибпромстрой открыл бронирование в доме № 8 по ул. Усольцева

Компания «Сибпромстрой» объявила старт бронирования квартир в очередном доме в одном из самых востребованных у сургутян жилом комплексе – малоэтажном квартале «Зеленый».

Новый современный комплекс состоит из семи корпусов, объединённых в одну архитектуру и концепцию, окружен лесным массивом. Рядом с ЖК «Зеленый» практически завершено строительство парка, который впоследствии планируется передать жителям города.

- Бронь на жилье мы открываем для удобства наших новоселов. Этот документ гарантирует факт оформления сделки купли-продажи в оговоренные сроки, как правило – это один месяц, - рассказал siapress.ru заместитель генерального директора ООО «Сибпромстрой-Югория» Николай Епифанов. – Это значит, что покупатели могут сразу приступить к ремонту, а вступив в право собственности, сразу отметить новоселье.

Квартиры в ЖК «Зеленый» сдаются в предчистовой отделке, что значительно уменьшает стоимость отделочных работ.

Более того, если приобретать одновременно квартиру и машиноместо в подземном паркинге, то гарантированная экономия составит двести тысяч рублей. При соблюдении этого условия застройщик делает скидку в пятьдесят тысяч на квартиру и 150 тысяч – на машиноместо (без скидки оно стоит 400 тысяч рублей, со скидкой – 250 тысяч).

При покупке квартиры в «Зеленом» действуют гибкие финансовые условия – ипотека без первоначального взноса от 5,99 процента, ипотека с государственной поддержкой.

В наличии имеются квартиры от 22,7 до 94,4 квадратных метров, стоимость – от 2,7 млн рублей.

Записаться на просмотр и проконсультироваться можно в Отделе продаж компании «Сибпромстрой», Сургут, ул. Есенина, 2 или по телефону: +7 (3462) 765-737