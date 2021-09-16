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​Новоселье с технологиями умного дома в квартирах ДСК-1

Первым покупателям квартир ДСК-1 вручили подарочные комплекты от Сбера

​Новоселье с технологиями умного дома в квартирах ДСК-1
Фото: Сбер

Уникальная в своем роде совместная акция «ДСК-1» и Югорского отделения Сбербанка завершилась вручением девайсов покупателям квартир в жилых комплексах застройщика в Сургуте, Ханты-Мансийске и Сургутском районе.

Технологии умного дома от Сбербанка – новое поколение гаджетов, разработанных на основе передовых достижений научно-технической мысли и ресурсов экосистемы Сбера.

Группа компаний «ДСК-1» стала первым в России застройщиком, обеспечившим покупателей своих квартир комплектом девайсов – смарт-лампами, смарт-розетками, цифровой ТВ-приставкой SberBox с интегрированными виртуальными ассистентами Салют для обустройства умного дома и бесплатной годовой подпиской СберПрайм.

Все 50 комплектов гаджетов в рамках акции вручены счастливым новоселам в офисе продаж «ДСК-1» на ул. Университетской, 19.

Подобная совместная акция ГК «ДСК-1» и Югорского отделения Сбербанка проведена в России впервые, однако ее успешные результаты наглядно продемонстрировали серьезный потенциал для продолжения реализации аналогичных проектов в будущем. Сотрудничество застройщика и крупнейшей в стране экосистемы будет расширяться в интересах покупателей, которые на практике получают возможность ознакомиться с преимуществами технологий умного дома, органично вписывающихся в комфорт новых просторных квартир.

Как известно, привыкание к хорошему не занимает много времени, и даже освоение незнакомых (пока) функций современных устройств обладатели SberBox рассматривают как увлекательный процесс – приятный и полный эмоциональной свежестью впечатлений:

Екатерина Юдина, ЖК «Грин парк»: «Мои девайсы еще лежат и ожидают новоселья. Будем тестировать, подключать и пробовать все в новой квартире. Планирую подключиться чуть позже, хотя много читала про девайсы и приставку сразу же после вручения. Меня впечатлила акция группы компаний «ДСК-1»: она действительно нужная. Ведь все любят получать полезные подарки, а я отношу себя именно к таким людям. Покупка квартиры для меня – это эмоции, это переживания, а такие акции, сопровождающие приобретение будущего дома, очень позитивные, яркие, положительные! Было бы здорово, если подобные мероприятия проводились бы чаще и радовали будущих новоселов».

Ольга Пантеленко, ЖК «Западный квартал» (пос. Белый Яр):«Нас пригласили и вручили подарок в офисе. Волнительно было, памятно. Уже дома мы всей семьей разбирались в системе Сбербокс, активировали присланный код, подключив приставку к своему новому телевизору. Пока остановились на том, что нужна дополнительная помощь специалиста, чтобы все работало правильно, и мы видели четкую картинку – будем обращаться по контактам на страничке Сбера. Для членов семьи, которые более «продвинуты» в технических вопросах, конечно, было интересно разбираться с умными гаджетами! В целом, было очень приятно такое внимание от застройщика – благодарны за неожиданный и интересный подарок!»

Популярность новых технологий предсказуемо растет. Например, тот же умный дом, в том числе благодаря таким акциям, стремительно получает признание и востребованность среди будущих новоселов. В свою очередь, итоги коллаборации с экосистемой Сбера – безусловный позитивный опыт для застройщика, дорожащего надежностью своей многолетней репутации новатора и проводника передовых идей на конкурентном рынке.

Богдан Токмаджан, директор по продажам группы компаний «ДСК-1»:«Потребности клиентов со временем меняются, это естественный процесс. Люди ожидаемо становятся более взыскательными и восприимчивыми к повышению уровня технологичности сервиса, а также во всем, что касается дополнительных опций к новостройкам. Для сохранения лидирующих позиций в строительной сфере необходимо жить уже не сегодняшним, а завтрашним днем, то есть предвидеть появление новых возможностей, действовать на опережение в удовлетворении пользовательского спроса. Это сейчас больше, чем просто цель – это своего рода миссия. Мы просто не можем позволить себе опускать заданную много лет назад планку, поэтому продолжим обеспечивать югорчан новыми качественными жилыми площадями и развитой городской инфраструктурой, параллельно учитывая современные тенденции и предлагая нашим клиентам принципиально новые решения. Группа компаний «ДСК-1» стала первым в России застройщиком, который шагнул в ногу со временем и со Сбербанком».

Группа компаний «ДСК-1» – один из ведущих застройщиков ХМАО-Югры, обладающий 50-летним успешным опытом возведения многоквартирных жилых домов. Теперь, помимо применяемых в строительстве новейших технологий и надежных материалов по лучшим европейским образцам, квартиры в жилых комплексах группы компаний «ДСК-1» получают дополнительный высокотехнологичный импульс умного дома.


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Сегодня в 10:43, просмотров: 411, комментариев: 0
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