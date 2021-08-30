В Югре «Запсибтрансгаз» выпустил в реку мальков краснокнижного сибирского осетра

В районе Ханты-Мансийска в Иртыш было выпущено более 26 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра. Выпуск мальков проходил в присутствии государственной комиссии по контролю за выполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представителей «Запсибтрансгаза» и правительства ХМАО.

Мальки сибирского осетра были выращены на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе и специализированным транспортом доставлены в Ханты-Мансийск. Главное условие при выпуске молоди – вес, который должен быть не менее 3 грамм. У мальков такого размера больше шансов выжить в природе.

Олег Романов, генеральный директор ООО «Запсибтрансгаз»:«Это первая партия молоди осетра, которую мы выпускаем в Обский бассейн – в течение этого года мы рассчитываем довести число выпущенных мальков до 150 тысяч. Наша компания придерживается принципов устойчивого развития, которые предусматривают рациональное отношение к природным ресурсам, в том числе водным. И восполнение популяции краснокнижных видов рыб, реализация комплексной программы по охране водных ресурсов являются приоритетными направлениями экологической политики СИБУРа, только в 2021 году компания инвестирует в это направление свыше 1,6 млрд рублей».

Виталий Баранов, начальник Нижне-Обского филиала Главрыбвода:«На сегодняшний день происходит революция в сознаниях организаций, осуществляющих влияние на водные экосистемы, выраженная в ежегодном росте объемов реализации программ природоохранных мероприятий, связанных с сохранением водных биоресурсов и среды их обитания. Наконец, мы начинаем задумываться о том, в какой экосистеме и при каких экологических условиях будут жить наши будущие поколения».

Реализация комплексной программы по охране водных ресурсов является одним из приоритетов экологической политики СИБУРа. За последние 5 лет инвестиции компании в охрану окружающей среды составили около 18 млрд руб., более 10 млрд руб. из них были направлены на мероприятия по охране водных ресурсов. Кроме того, при поддержке компании реализуются и планируются к реализации инициативы, в том числе по сохранению биоразнообразия Обского бассейна, создание экотропы в районе Нижневартовского ГПЗ и экологические проекты грантополучателей программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».