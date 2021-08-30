В Югре «Запсибтрансгаз» выпустил в реку мальков краснокнижного сибирского осетра

В районе Ханты-Мансийска в Иртыш было выпущено более 26 тысяч мальков краснокнижного сибирского осетра. Выпуск мальков проходил в присутствии государственной комиссии по контролю за выполнением мероприятий по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, представителей «Запсибтрансгаза» и правительства ХМАО.
Мальки сибирского осетра были выращены на Абалакском экспериментальном рыборазводном заводе и специализированным транспортом доставлены в Ханты-Мансийск. Главное условие при выпуске молоди – вес, который должен быть не менее 3 грамм. У мальков такого размера больше шансов выжить в природе.
Олег Романов, генеральный директор ООО «Запсибтрансгаз»:«Это первая партия молоди осетра, которую мы выпускаем в Обский бассейн – в течение этого года мы рассчитываем довести число выпущенных мальков до 150 тысяч. Наша компания придерживается принципов устойчивого развития, которые предусматривают рациональное отношение к природным ресурсам, в том числе водным. И восполнение популяции краснокнижных видов рыб, реализация комплексной программы по охране водных ресурсов являются приоритетными направлениями экологической политики СИБУРа, только в 2021 году компания инвестирует в это направление свыше 1,6 млрд рублей».
Виталий Баранов, начальник Нижне-Обского филиала Главрыбвода:«На сегодняшний день происходит революция в сознаниях организаций, осуществляющих влияние на водные экосистемы, выраженная в ежегодном росте объемов реализации программ природоохранных мероприятий, связанных с сохранением водных биоресурсов и среды их обитания. Наконец, мы начинаем задумываться о том, в какой экосистеме и при каких экологических условиях будут жить наши будущие поколения».
Реализация комплексной программы по охране водных ресурсов является одним из приоритетов экологической политики СИБУРа. За последние 5 лет инвестиции компании в охрану окружающей среды составили около 18 млрд руб., более 10 млрд руб. из них были направлены на мероприятия по охране водных ресурсов. Кроме того, при поддержке компании реализуются и планируются к реализации инициативы, в том числе по сохранению биоразнообразия Обского бассейна, создание экотропы в районе Нижневартовского ГПЗ и экологические проекты грантополучателей программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».
Кмтати, в Тобольске есть Рыбопромышленный Колледж- филиал Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного Университета, в котором готовят специалистов- ихтиологов. Вероятно его специалисты и выращивать мальков на Абалакском рыбзаводе.
Интересно, что в Тобольске в период 1962-1985 г.г. функционировало Тобольске мореходное училище Министерства рыбного хозяйства, которое готовило штурманов и судоводителей для рыбодобывающих морских и речных судов.
Но в 1985 году его реорганизовали, присоединив к Тобольскому рыбопромышленному техникуму ( сейчас колледжу), который готовит специалистов рыбной промышленности для всей РФ.
Поэтому идея возрождения рыбной промышленности в Югре на ресурсах дальневосточных морей имеет уже сейчас кадровое обеспечение.