Покупателям квартир в жилых комплексах «ДСК-1» вручены комплекты высокотехнологичных продуктов экосистемы Сбера

Покупателям квартир в жилых комплексах группы компаний «ДСК-1» вручены первые комплекты высокотехнологичных продуктов экосистемы Сбера.

Группа компаний «ДСК-1» стала первым в России застройщиком, обеспечившим покупателей своих квартир комплектом девайсов – смарт-лампами, смарт-розетками, цифровой ТВ-приставкой SberBox с интегрированными виртуальными ассистентами Салют для обустройства «умного дома» и бесплатной годовой подпиской СберПрайм.

Первые 10 комплектов гаджетов в рамках уникальной акции были вручены 25 августа в офисе продаж «ДСК-1» на ул. Университетской, 19.

Подобная совместная акция ГК «ДСК-1» и Югорского отделения Сбербанка пока беспрецедентна для России, однако в дальнейшем широкие возможности и перспективы коллаборации застройщика и экосистемы очевидны – новые технологии становятся все более популярными и востребованными. «Умный дом» всего за несколько лет перешел от совершенно нового для большинства новоселов термина к привычной и привлекательной бытовой составляющей современной квартиры. Об этом говорит и реакция непосредственных участников акции – покупателей квартир группы компаний «ДСК-1», ставших счастливыми обладателями девайсов:

Лиана и Евгений Скороходовы: «Было так неожиданно узнать о том, что нам достанется какой-то модный подарок после оформления покупки квартиры в ЖК «За ручьем». Нас пригласили в офис на ул. Университетской, мы как раз прогуливались неподалеку. Настроение и так было приподнятое – а тут еще вдруг зовут на вручение приза! Очень приятно было! Когда увидели сам подарок из девайсов, были в восторге: «ДСК-1» попали в точку! Непростые, конечно, вещи – будем разбираться и обустраивать свой новый умный дом».

Анжелика Мирошникова: «Для меня было полным сюрпризом, когда я ответила на звонок, и меня пригласили в офис застройщика на вручение подарка. Еще более приятным было удивление, когда получила сам комплект. Новшества от Сбербанка порадовали, особенно «умные» розетки: что-то из разряда «шаг в будущее уже сегодня». Много об этом слышала, теперь сама буду разбираться в использовании».

Уникальная акция продолжается. Начиная с 12 августа, современные высокотехнологичные продукты экосистемы Сбера будут подарены первым 50 покупателям квартир в новостройках группы компаний «ДСК-1» в Сургуте, Ханты-Мансийске и Сургутском районе.

Группа компаний «ДСК-1» – один из ведущих застройщиков ХМАО-Югры, обладающий 50-летним успешным опытом возведения многоквартирных жилых домов. Теперь, помимо применяемых в строительстве новейших технологий и надежных материалов по лучшим европейским образцам, квартиры в жилых комплексах группы компаний «ДСК-1» получают дополнительный высокотехнологичный импульс «умного дома».