В Сургуте подходит к концу подготовка к предстоящему отопительному сезону. В этом году на выполнение регламентных работ было выделено 357 млн. рублей. Из них 163 млн. рублей запланированы на ремонт магистральных тепловых и внутриквартальных сетей тепловодоснабжения.

Сейчас готовность предприятия к отопительному сезону составляет 95 процентов. Котельные и центральные тепловые пункты готовы на 95 процентов, а сети тепловодоснабжения — на 90 процентов. К концу недели все регламентные мероприятия на объектах завершат на сто процентов.

Строительно-монтажные работы по ремонту сетей выполнялись на многих объектах города Сургута. В частности, основной зоной по замене магистральных тепловых сетей в городе стал микрорайон ЖД и ПИКС. Техническое перевооружение также проводилось на улицах Губкина, Быстринской, Магистральной, Геологическая, проспекте Ленина. В данный момент подрядные организации заканчивают монтаж трубопроводов. Задача – к середине октября закончить благоустройство тех участков, где велись работы по замене инженерных сетей.

При необходимости (понижении температуры наружного воздуха до 8-10 градусов Цельсия) с первых чисел сентября отопительный сезон стартует для объектов здравоохранения, образования и социальной сферы города Сургута. Подключение будет проходить при условии готовности объектов, технической возможности и наличии заявок от учреждений.

В ходе работ предстояло заменить не только более 9 км сетей, но и подготовить к зиме 24 котельные и 100 центральных тепловых пункта на территории города.

На котельной поселка Юность завершились работы по подготовке оборудования к бесперебойному прохождению отопительного сезона. Была выполнена модернизация схемы регулирования температуры воды в тепловой сети, установлена современная система водоподготовки. Объект передан на баланс СГМУП «ГТС» после реорганизации муниципального предприятия «Тепловик» в январе прошлого года. Котельная поселка Юность была введена в эксплуатацию более 30 лет назад, некоторое оборудование за годы службы устарело, здание находится в работоспособном состоянии, но в ближайшее время потребует капитального ремонта либо реконструкции.

В настоящее время у города Сургута есть планы по застройке современными жилыми домами поселка Юность. Уже поступают запросы от ДАиГ о возможности подключения нового жилого фонда, но на сегодняшний день, и при существующем температурном графике 95/70 и состоянии тепловых сетей, котельная поселка не в состоянии обеспечить теплом новые жилые дома, как ввиду морального и физического износа, так и ввиду недостаточности тепловой мощности. Строительство новых микрорайонов требует и строительства современной котельной с температурным графиком 150/70.