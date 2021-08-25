Почему жители Сургута выбирают тарифы «Близкие люди» от Билайн

Сегодня интернет и мобильная связь — не просто развлечение. В сети мы работаем и ведем переговоры, общаемся с родными, учимся новому и занимаемся спортом, смотрим кино и даже ходим на шопинг. Объемы потребляемого трафика ежедневно растут в геометрической прогрессии, также как и увеличивается количество наших мобильных умных помощников.

Поэтому не случайно, что мы всё чаще задумываемся: как подобрать наиболее подходящий тариф и не переплачивать? А еще нужна качественная связь и желательно единый счет для оплаты услуг связи на всех девайсах, чтобы не остаться без интернета в самый не подходящий момент.

Все это есть в тарифной линейке «Близкие люди» от Билайн, которая объединяет сразу все востребованные услуги и любые девайсы – от смартфонов до умных часов и планшетов. В каждом тарифе есть пакет минут и пакет интернета, неограниченный трафик в мессенджерах, возможность подключения дополнительных номеров, доступ к «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств и многое другое.

Самый популярный тариф среди линейки в Сургуте – «Близкие люди 2». Возможно, это связано с оптимальным соотношением набора услуг и абонентской платы. За 420 рублей* в месяц абонент получает:

40 Гб мобильного интернета дома и в поездках по стране в сети Билайн;

подключение дополнительного устройства к своему номеру, чтобы делиться с ним пакетом мобильного интернета;

безлимитные мессенджеры** и безлимитные соцсети***;

700 минут разговоров c любыми номерами России дома и в поездках по стране в сети Билайн без доплат за межгород;

300 SMS;

«Билайн ТВ», которое позволяет смотреть телеканалы, фильмы и сериалы в любое время и в любом месте на смартфонах, планшетах и телевизорах с функцией Smart TV или Android TV;

голливудские и российские премьеры в бесплатной подписке ViP Play на первые 30 дней.

Что такое дополнительный номер и зачем он нужен?

Возможность подключения дополнительного номера – главное преимущество тарифной линейки «Близкие люди». Например, в тарифе «Близкие люди 2» можно подключить еще один девайс и делиться с ним интернетом. Таким образом, больше не надо платить абонентскую плату за несколько номеров, а интернет-трафик из пакета будет использован максимально эффективно.

Тариф с возможностью подключения дополнительного номера поможет решить и проблему внезапно закончившихся средств на счете близкого человека. Управлять услугами, объединив номера всех членов семьи в один счет, можно в мобильном приложении «Мой Билайн». Там также можно в один клик подключать или менять номера, делиться гигабайтами мобильного интернета и минутами разговоров, оплачивать единый счёт за услуги связи всей семьи.

Более подробная информация о тарифной линейке «Близкие люди» и условиях подключения доступна на сайте beeline.ru

* Абонентская плата списывается по 14 ₽ в сутки. За месяц принимается период, равный 30 дням. Предложение доступно для жителей Ханты-Мансийском АО - Югра.

**Опция «Безлимитные мессенджеры» предоставляет бесплатный и безлимитный интернет на отправку сообщений, голосовые/видеозвонки через приложения мессенджеров WatsApp, Viber, Skype. Hangouts, Snapchat, Telegram, KaKaoTalk, Wechat. Опция действует при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети Билайн, кроме Чукотского АО.

***Опция «Безлимитные соцсети» предоставляет бесплатный и безлимитный интернет на отправку текстовых сообщений и просмотр новостной ленты в социальных сетях: Twitter, Вконтакте, Facebook, Одноклассники и Instagram через официальные приложения. Опция действует при нахождении в домашней сети и в поездках по России в сети «Билайн», кроме Чукотского АО, Республики Крым и г. Севастополь.