Интервью с Ларисой Кузнецовой, основателем компании «СибирьФинТраст»

Учеба в школе занимает 10 лет жизни, обучение ремеслу в училище – 2-3 года, освоение профессии в ВУЗе – от 5 лет. А сколько лет учатся бизнесу? «Проблема российского предпринимательства в том, что долгое время все развивались преимущественно интуитивно, наощупь», — говорит Лариса Кузнецова, основатель компании «СибирьФинТраст».

— А что изменилось сейчас в российском предпринимательстве?

— Благодаря сегодняшней популярности бизнес-образования, у нас наконец-то появился тренд не только на продвинутый маркетинг и системные продажи, но и на управленческий учет.

Если коротко, цель управленческого учета — дать собственнику и топ-менеджменту ответ на вопрос: «А сколько денег мы вообще зарабатываем?»

Accountingmanagementпоявился в Европе и Америке еще в 50-х годах прошлого века. Сейчас эта система начинает активно применяться и в России, принося нашим предпринимателям порядок в делах и повышение прибыли.

В корпорациях и в крупном бизнесе управленческий учет применялся давно. А вот малое предпринимательство и фрилансеры, особенно в регионах, только начинают открывать для себя этот спасительный инструмент.

— Откуда у вас такие данные?

— С 2004 года наша компания «СибирьФинТраст» помогает сотням компаний Сургута, ХМАО, а теперь и Санкт-Петербурга вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет. Но эти виды отчетности — для государства. Они дают предпринимателю порядок в делах и прозрачность перед органами контроля.

Рентабельность компании по бухгалтерии не увидишь. Это вообще другие метрики. У многих наших клиентов, конечно, были свои тетрадочки, «амбарные книги» для самостоятельной фиксации прибыли и расходов, статистики изменений по годам.

Несколько лет назад мы стали помогать своим клиентам внедрять цивилизованные формы внутреннего учета. И у всех это привело к значительному росту прибыли и существенному сокращению расходов.

— То есть можно не изобретать велосипед, а применять проверенные таблицы из управленческого учета?

— Да, эти инструменты будут понятны всем, кто столько лет вел свои дела интуитивно. Скажу больше, все предприниматели, которым мы помогли внедрить управленческий учет, вздохнули с облегчением, так как избавились от рисков и лишних трат, устранили «слепые зоны» в делах, увидели свои самые прибыльные и убыточные направления, подкрутили работу разных отделов для повышения общего результата. Абсолютно все руководители жалели, что не внедрили это раньше.

— В чем конкретно польза от управленческого учета для малого бизнеса? Нужны ли фрилансеру эти скучные таблички и оцифровка своих показателей?

— Плюсов масса, приведу их удобным списком:

- Вы четко видите общую рентабельность компании, точку безубыточности, доход или «минус» по отдельным продуктам. Вы отвечаете себе на вопрос: «А не работаю ли я только ради работы? А не живу ли я только на «оборотку»? Из-за остановки «оборотки» и закрылись многие компании в пандемию.

- По отчетам вы понимаете, сколько денег можно без рисков «вытаскивать на себя».

- Предотвращаете кассовые разрывы, когда пришло время платить зарплату, налоги, кредиты, а деньги в кассе все потрачены. Приходится снова искать, где «перезанять, чтобы переотдать», и брать очередные кредиты.

- Видите реальную картину по направлениям бизнеса. Какие товары/услуги, как высокомаржинальные локомотивы, «тащат» вперед всю компанию, а какие направления «дотационные» и только сжирают вашу прибыль. Какие продукты/услуги приносят быстрые или легкие деньги, а какие – только замораживают доход в виде долгосрочных инвестиций или требуют высоких трудозатрат.

- Наглядно замечаете, какие расходы в компании — лишние, чрезмерные, от чего можно отказаться или сократить. Видите дублирование расходов по разным филиалам или «затоварку» склада неходовыми позициями.

- Эффективнее планируете прибыль, видите, где можно легко «поднажать», ставите реальные и адекватно растущие планы продаж по разным направлениям, перераспределяете рекламный бюджет.

- Получаете прозрачную картину и понятные метрики перед привлечением инвестиций, передачей франшизы, продажей доли компании или всего бизнеса.

— Сколько конкретно табличек вы советуете заполнять предпринимателю?

Управленческий учет «стоит на трех китах» — трех отчетах, которые дают полную картину дел:

- ДДС — отчет о движении денежных средств;

- ОПиУ — отчет о прибыли и убытках;

- баланс — отчет, который объединяет в себе ДДС, ОПиУ и все имущество компании (пассивы).

Поясню их назначение.

ДДС — важнейший отчет для компании, фрилансера и даже для «физика» или домохозяйства. Можно какое-то время вести только его. Самый простой отчет из всех. Фиксируем каждую операцию. Пришли деньги — внесли в отчет плюс. Ушли деньги — внесли в отчет минус. Из ДДС вы будете видеть, сколько у вас денег, хватит ли их на оплату аренды, выплату зарплаты, расчеты с поставщиками и подрядчиками. Вы сможете планировать будущие расходы, помимо обязательных. По ДДС легко посчитать точку безубыточности, а значит, определить план продаж и оптимальные цены на свои товары/услуги. ДДС не покажет вам тенденцию развития компании, общую прибыль по году, но поможет сократить расходы, сформировать платежный календарь, бюджет трат, фонды на долгосрочные цели.

Платежный календарь помогает оценить ситуацию и принять важное решение о срочном и выгодном закупе/инвестициях. Мы видим объем и сроки наших обязательств и прогноз поступлений.

Бюджет трат помогает запланировать будущие расходы, ставить планы продаж, определять лимиты на разные статьи, видеть несоответствие плановых и фактических показателей.

Самостоятельно настроить ДДС несложно.

Мы детально расписали это в посте нашего инстаграм-аккаунта @profbuh_nalog.

Пример ДДС:

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ОПиУ — отчет о прибылях и убытках, где мы увидим не только текущую ситуацию, но и статистику по годам, кварталам и сезонам. Ключевая ошибка здесь в соблазне считать выручку прибылью. А также в неверном распределении амортизационных, кредитных и зарплатных расходов.

Пример ОПиУ:

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Баланс — отчет, объединяющий в себе ДДС, ОПиУ, активы и пассивы, то есть то, что вы имеете из имущества, кому должны и кто должен вам. Где конкретно ваши деньги? На счетах или на складе. Этот документ очень важен при оценке бизнеса. Так как денег в кассе может быть не так много, но у компании на балансе много имущества, техники, расходников, товара на складе. Это важные цифры для инвесторов, покупателей бизнеса, а также при масштабировании компании.

Чем крупнее бизнес, тем объемнее отчетность. Поэтому для кого-то простой Exсe lуже не подойдет. Слишком много метрик или нужна автоматическая выгрузка показателей продаж. Тогда мы помогаем выбрать более мощный инструмент для автоматизации отчетов.

— Как часто предприниматель должен заполнять эти таблички? Сколько времени на это нужно?

— Все входящие и исходящие платежи заносим сразу или в течение 1-2 дней, а анализируем все метрики еженедельно, ежемесячно или перед принятием нужного решения (о закупе, рассрочке, выплатах и пр). Да, это отнимает время, зато позволяет заблаговременно заметить назревающий кассовый разрыв или критичное отклонение по продажам и прибыли.

Потратили время на нудные таблички — предотвратили пожар в делах и инфаркт. Профит? — Да!

— Кому-то можно перепоручить эти хлопоты по ведению управленческого учета?

— Частично. Ежедневное внесение данных может делать администратор, руководитель отдела продаж, менеджер по продажам или личный ассистент. А вот общее сведение метрик и аналитику лучше вести самому собственнику или его доверенному управленцу.

Почему не стоит это поручать бухгалтеру? Потому что у него своих цифр хватает. Вспомним еще раз, что бухгалтер создает нам внешнюю правильную отчетность, согласно требованиям законодательства и контролирующих органов. У бухгалтера и «заточка» такая — «перебдеть», перестраховаться от рисков перед государством. Пусть считает налоги, пытается их оптимизировать, своевременно отправляет платежи, отчетность, собирает оригиналы документов и пр. А у внутреннего финансового и управленческого учета цель другая — показать собственнику как можно более реалистичную картину. Очень желательно, чтобы управленческий учет помогал вам вести человек, неподконтрольный бухгалтеру. Тогда вы, возможно, увидите альтернативную реальность, заметите случайные расхождения в цифрах или неслучайные злоупотребления в бухучете.

— А зачем бизнесу ваша помощь, если этот инструмент так удобен и прост для самостоятельного использования?

— Да, мы помогаем только на самой трудоемкой первой стадии, когда нужно разработать отчеты под конкретную компанию и пожелания собственника, а также отследить эффективное внедрение и использование. Если фрилансеру или микропредпринимателю не нужна такая масштабная услуга, то мы можем просто проконсультировать его в самостоятельной работе. Цена консультации вполне доступна и позволяет в дальнейшем сэкономить часы, дни и сотни тысяч рублей.

Также мы разрабатываем регламенты — инструкции о ведении учета: кто и какие функции выполняет, в какие сроки. Обычно весь процесс разработки и внедрения занимает около трех месяцев. Можно сделать и за 2-3 недели, если объем данных небольшой или срочность авральная.

На этом этапе и происходит обучение собственника, управленца и его доверенных сотрудников. В это время собственник наконец-то видит свой бизнес «как на ладони» и понимает, где и что нужно «подкрутить» или «перекрыть» вовсе.

Конкретные примеры я привела ниже в реальных ситуациях клиентов.

— Какие ошибки могут возникнуть при неправильном ведении управленческого учета?

— К сожалению, тот самый человеческий фактор. Чем больше людей имеют доступ к правке отчетов, тем выше риск искажений и неточности данных.

Есть еще несколько технических моментов, непонимание которых может обнулить весь эффект. Например, как вносить расходы на закуп оборудования, материалов, товара? Одной суммой? Или распределять по месяцам амортизации? А тело и процент кредита вносить в расходы одной строчкой или двумя? Расходы на зарплату вносить в месяц ее выплаты или в месяц, за который она платится? А предоплату за работу, которая длится несколько месяцев, вносить сразу в прибыль? Если цифры будут внесены с ошибками, то вы получите искаженную, неверную картину. А если разберетесь в этих деталях, то налаженный учет даст вам полный контроль над ситуацией и рост доходов.

Еще бывают вопросы по аналитике разных отчетов, которые мы разбираем в ходе обучения. К примеру, по одному отчету деньги есть и, казалось бы, можно «вытащить» сумму на себя. А по другому отчету этих денег нет, так как их надо потратить на закуп расходников для выполнения заказа. Следовательно, неверная аналитика может привести к кассовому разрыву и стрессу.

Поэтому важно самому хорошо разобраться, чтобы четко видеть все даже без финансиста-переводчика, который сегодня у вас работает, а завтра нет. Мы помогаем собственнику создавать именно такие понятные таблицы-отчеты. Под его привычный формат работы – с компьютера или со смартфона. Хорошо, что хотя бы во внутреннем учете МинФин РФ бизнесу не указ.

— Какие изменения ждут предпринимателей в связи с трендом на тотальную оцифровку данных?

— Согласитесь, бизнес сейчас и всего 10 лет назад — это просто несопоставимые вещи. Технологии изменили все. Предприниматели, которые не успевают за этими изменениями, уже не зарабатывают, а просто пытаются выжить! К примеру, цифровые it-такси просто выдавили с рынка традиционные диспетчерские службы и «бомбил». И сделали это без запретов или госрегулирования, опираясь только на спрос покупателей. Интернет-службы доставки еды, продуктов, лекарств, бытовой химии показали грандиозный прирост. А заведения общепита, которые дали службам доставки существенное вознаграждение, смогли не только выжить во время пандемии, но и вырасти.

Российский бизнес, к сожалению, несколько десятилетий развивался стихийно, с опорой только на личность собственника. Такое ситуационное, интуитивное управление — это регулярные проблемы и авралы, которых можно избежать, опираясь на знания. Разумеется, крупный бизнес и столичные компании быстрее осваивают бизнес-технологии. Но и региональным микропредпринимателям, фрилансерам нельзя отставать! Обучайтесь бизнесу, внедряйте бизнес-инструменты, зарабатывайте больше, становитесь лидерами в локальной нише, растите до федерального и международного уровня! Нашей компании точно выгоден рост прибыли у клиентов – тогда мы расширяем направления и географию взаимовыгодного сотрудничества.

Ниже привожу несколько конкретных примеров из практики наших клиентов.

Пример про реструктуризацию бизнеса

Предприниматель из строительной отрасли. Имел на тот момент три юридических лица с разными системами налогообложения: ЕНВД, УСН 6%, ОСНО. По всем юрлицам были долги по налогам.

По доходам ситуация печальная — много мелких заказов с низкой маржой. То есть по факту жил «на оборотку», регулярно кредитуя сам себя предоплатами от заказчиков. Четко увидел это во время изучения показателей компаний. В итоге немного изменили основной вид деятельности для более высокой маржи, убрали убыточные направления и лишние расходы. Закрыли все три фирмы, открыли ИП. Только на налогах, страховых платежах и увольнении бухгалтера сэкономили более 0,5 млн рублей по году.

Пример про сокращение офисных расходов

В отчете увидели расходы по году на доставку воды в офис и обслуживание кулера. Вспомнили, сколько хлопот с заказом, контролем доставки, закрывающими актами и пр. Установили в офисной кухне фильтр-очиститель воды — сократили расходы на доставку воды и… должность администратора, который занимался контролем закупа воды, чая, канцелярии, бытовой химии и другими функциями, которые легко распределили в коллективе.

Пример про сокращение дублирующих расходов разных филиалов

При аудите двух филиалов детского обучающего центра выяснилось, что они в разное время заказывали один и тот же дидактический материал, хотя могли просто переместить его между подразделениями. В дальнейшем на этом удалось сэкономить существенные суммы.

Пример про присвоение средств бухгалтером

Во время аудита компании выяснилось, что бухгалтер несколько лет отправляла на корпоративную карту деньги, часть которых присваивала себе. Удалось доказать присвоение 2,5 млн рублей, а также ремонт и обновление мебели в квартире бухгалтера за счет платежей с расчетного счета компании. Если бы в компании был внедрен управленческий учет, который иногда анализировался бы собственником, такие проводки были бы просто исключены.