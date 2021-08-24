О приостановке подачи горячего водоснабжения на Привокзальной улице (Сургут)

Уважаемые абоненты ресурсоснабжающей организации СГМУП «ГТС»!
В связи с проведением ремонтных работ по переврезке трубопровода с временной схемы подачи теплоносителя на постоянную на участке по улице Привокзальной в период с 9-00 до 21-00 25 августа будет приостановлена подача горячего водоснабжения по зоне теплоснабжения котельной №13 в микрорайонах ЖД и ПИКС. СГМУП «ГТС» приносит свои извинения абонентам за доставленные неудобства.
Список абонентов, попадающих под отключение по зоне теплоснабжения котельной №13
МИКРОРАЙОН «Железнодорожный»
- ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6, 10;
- ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
- ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13;
- ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7, 13, 15, 17;
- ул. Толстого 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30;
МИКРОРАЙОН «ПИКС»
- ул. Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18,18/1, 20/1, 18/2, 18/4, 18/3, 22, 24, 26, 28;
- ул. Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 39/1, 43/1, 41/1, 49;
- ул. Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10.