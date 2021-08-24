16+
Логотип Сиапресс
USD  74,0666   EUR  86,7838  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В микрорайоне ЖД и ПИКС отключат горячую воду

О приостановке подачи горячего водоснабжения на Привокзальной улице (Сургут)

В микрорайоне ЖД и ПИКС отключат горячую воду
Фото: ГТС

Уважаемые абоненты ресурсоснабжающей организации СГМУП «ГТС»!

В связи с проведением ремонтных работ по переврезке трубопровода с временной схемы подачи теплоносителя на постоянную на участке по улице Привокзальной в период с 9-00 до 21-00 25 августа будет приостановлена подача горячего водоснабжения по зоне теплоснабжения котельной №13 в микрорайонах ЖД и ПИКС. СГМУП «ГТС» приносит свои извинения абонентам за доставленные неудобства.

Список абонентов, попадающих под отключение по зоне теплоснабжения котельной №13

МИКРОРАЙОН «Железнодорожный»

  • ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6, 10;
  • ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;
  • ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13;
  • ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7, 13, 15, 17;
  • ул. Толстого 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30;

МИКРОРАЙОН «ПИКС»

  • ул. Привокзальная 16, 16/1, 16/2, 16/3, 18,18/1, 20/1, 18/2, 18/4, 18/3, 22, 24, 26, 28;
  • ул. Крылова 19, 21, 23, 25, 27, 29, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 39/1, 43/1, 41/1, 49;
  • ул. Грибоедова 2/1, 4, 4/1, 4/2, 8, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 10.

нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 10:27, просмотров: 183, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5155
  2. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 3717
  3. ​Одно название: заплатки асфальта во дворе «украсили» логотипами «Комфортной среды» 2017
  4. ​Выбери меня: в Сургуте выбирают самую ужасную дорогу, чтобы сделать ее лучше 1805
  5. В администрации Сургута назначили нового директора МКУ «ДЭАЗИС» 1743
  6. Советник Алексея Шипилова предложила сделать Ханты-Мансийск столицей России 1474
  7. Югорские спасатели смогли найти пропавшего в лесу подростка живым 1464
  8. ​Модернизация светофоров в Сургуте подвисла на госзакупках 1364
  9. ​В Сургуте и Ханты-Мансийске умерли ковид-пациенты 1284
  10. ​Житель Северной столицы приехал в Югру торговать наркотиками, но его задержали 1197
  1. Андрей Филатов: «Обслуживать незаконные интересы ни я, ни администрация не будем» // СТЕНОГРАММА 6641
  2. ​В Сургуте построят металлургический завод. Это будет прямо настоящий завод? В черте города? 6465
  3. ​Закопать нельзя украсить: что не так с некрасивой трубой в Сургуте 5479
  4. ​Проект «ДУМАть и решать». Надежда Красноярова: «Мы столкнулись с тем, что мы все обо всем знаем, но ничего нигде не организовано…» // СТЕНОГРАММА 5387
  5. «Мы не мочим власть и не облизываем — просто пишем правду» // СТРИМ, СТЕНОГРАММА 5155
  6. «Маски, я думаю, пришли в нашу жизнь надолго…» 4220
  7. ​Девятилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени нашли мертвой 4094
  8. В Сургуте повторно снесли ларек, который владелец возродил после первого демонтажа 3915
  9. Гендиректор Сургутского мясокомбината Алексей Сливин умер 3717
  10. ​За покупками только в масках: рейды в ТЦ Нижневартовска будут проходить чаще 3593
  1. ​Актив подследственного югорского олигарха выставлен на продажу 12680
  2. Экс-сотрудник ДПС получил 45 взяток и предстанет перед судом 11991
  3. Юганская активистка, вышедшая из партии ЛДПР, сожгла свой партбилет 11711
  4. Бизнесмен задолжал нефтеюганцам порядка 500 тысяч по зарплате 11702
  5. ​«Вершина» должна быть наша! 11383
  6. ​Подожгла из хулиганства: югорчанку обвинили в уничтожении многоквартирника 11315
  7. В Нефтеюганске собака провалилась в открытый люк: ее доставала бригада слесарей 10919
  8. Югорчанин подделал 40 ПЦР-тестов для своих работников 10394
  9. ​Смертельное ДТП в Нижневартовске: фото и официальный комментарий 10218
  10. ​Родители школьников из Нефтеюганска подняли бунт против пропаганды дистанционки учителями // Видео 9707

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика