О приостановке подачи горячего водоснабжения на Привокзальной улице (Сургут)

Уважаемые абоненты ресурсоснабжающей организации СГМУП «ГТС»!

В связи с проведением ремонтных работ по переврезке трубопровода с временной схемы подачи теплоносителя на постоянную на участке по улице Привокзальной в период с 9-00 до 21-00 25 августа будет приостановлена подача горячего водоснабжения по зоне теплоснабжения котельной №13 в микрорайонах ЖД и ПИКС. СГМУП «ГТС» приносит свои извинения абонентам за доставленные неудобства.

Список абонентов, попадающих под отключение по зоне теплоснабжения котельной №13

МИКРОРАЙОН «Железнодорожный»

ул. Привокзальная 2, 4, 4а, 4б, 6, 10;

ул. Грибоедова 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13;

ул. Мечникова 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13;

ул. Крылова 5, 7/1, 7/2, 7, 13, 15, 17;

ул. Толстого 16, 18, 20а, 22, 24, 26, 28, 30;

МИКРОРАЙОН «ПИКС»