Современный СИБУР - это крупнейшая нефтехимическая компания, задающая тон развитию регионов. Именно здесь опробованы и реализованы десятки новых технологий. Слово «невозможно» не в обиходе сотрудников СИБУРа. Здесь умеют ставить конкретные цели и задачи, добиваясь результата. Причем, над ними работает вся команда - начиная от оператора и завершая директором любого из ГПЗ.

Есть такая избитая фраза «все люди разные». Универсальная формула, но люди СИБУРа тоже разные, хотя есть у них нечто общее, позволившее им добиться определенных целей.

В «СибурТюменьГазе» продолжается проект «#людиСИБУРа», посвященный сотрудникам компании, которые внесли значимый вклад в развитие регионов деятельности предприятия.

Героев объединяет стремление развиваться и быть лучшими не только в периметре компании СИБУР, но и за ее пределами. Участники проекта имеют регалии за заслуги в профессии и признание за личные достижения. «#людиСИБУРа» – это заслуженные мастера спорта, победители научных конференций, волонтеры и люди, которые вносят существенный вклад в сохранение экологии.

Нижневартовск

Волонтерство

Яна Приходько

«Добрые крышечки» - это российский эколого-благотворительный волонтерский проект, имеющий двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, которым нужна поддержка.

- Как это работает? Пластиковые крышечки от бутылок собираются в различных пунктах приема и скапливаются на базах наших партнеров. Затем крупная партия крышечек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет БФ «Волонтеры в помощь детям-сиротам». Мы решили подключиться к этому проекту, причем не только Нижневартовском, но и всей Югрой, - рассказывает Яна Приходько, бизнес-партнер «СибурТюменьГаза».

Не поверите, но факт: у нее все коллеги знают о раздельном сборе мусора. Точнее, не просто знают, а сортируют.

- Как никак я сотрудник нефтехимической компании, каждый из нас в курсе, как можно переработать пластик. Так, почему бы не применить свои знания на практике? Тем более, тем самым мы оказываем помощь детям. У меня их у самой трое, - продолжает Яна Ивановна.

Сегодня она готовится и к эко-урокам для школьников.

- В СИБУРе есть готовые уроки, но я хочу адаптировать их и для младших школьников. В игровой форме рассказать детям, например, о важности раздельного сбора отходов. У нас на предприятии он действует, но желательно, чтобы каждый из нас понял: экология – общее дело, а не отдельно конкретно человека, - продолжает Яна.

Ей не хочется работать «от звонка до звонка».

- Жизнь у всех у нас одна, а моя мечта проста: хочу, чтобы мои дети и внуки росли не в захламленной от мусора планете. СИБУР всегда уделял большое внимание экологическому направлению, поэтому все мои начинания получили поддержку, - отмечает Яна Приходько.

Нягань

Человек семейный

Владимир Кучуркин

В семье Кучуркиных, где подрастают двое детей, здоровый образ жизни – важная составляющая. Кубки и медали завоевывают как взрослые, так и дети.

- Мы не профессиональные спортсмены, у нас одно правило – мы всегда вместе, - рассказывает начальник установки «Няганьгазпереработки» Владимир Кучуркин.

Его семью хорошо знают в Нягани. Еще бы – они победители муниципального этапа конкурса «Семья года Югры-2019» и участники окружного этапа конкурса «Семья года Югры-2020».

Заметьте, при этом глава семьи большую часть времени проводит на работе.

- Газопереработка – эта те сфера деятельности, которая, действительно, отнимает немало времени. Но, если тебе нравится то, чем ты занимаешься, то можно успеть все. Я начинал обычным машинистом, после стал механиком, сегодня – начальник установки. На таком производстве, как наше, лучше начинать с нуля, чтобы узнать и понять, как работает все оборудование.

Только тогда, поднявшись по карьерной лестнице, ты сможешь ставить определенные задачи перед людьми, так как сам знаешь, сколько времени может быть на это затрачено, - говорит Владимир.

При этом он уверен, что если семья крепкая, то и на работе все будет хорошо.

- Недавно задержался, пришел поздно, а на столе ужин и записка от дочери Вари: «Папа, мама все приготовила. Поужинай!». Знаете, так приятно было, - признается наш герой.

Их домашний фотоархив можно пересматривать сутками: семья старается запечатлеть все свои истории – участие в научных конференциях, спортивных состязаниях, путешествий по России.

Их главный секрет счастья - держаться как одно целое, как кулачок.

Пыть-Ях

Готов к переменам

Александр Чернышев

Чемпион Мира среди старших юношей 2011 год, бронзовый призер чемпионата Мира среди юниоров 2013 год, серебряный призер чемпионата Европы среди юниоров 2013 год, а еще неоднократный победитель и призер чемпионатов России и всероссийских соревнований по биатлону – это все про оператора технологических установок пятого разряда Южно-Балыкского ГПЗ Александра Чернышева.

Казалось бы, спортивная карьера идет в гору, а он кардинально меняет свою жизнь.

- Мои родители тренеры, оба были уверены, что я продолжу династию и пойду по их стопам. Как видите, вышло по-другому. Биатлону я посвятил 14 лет жизни, ждала тренерская работа, но, не поверите, хотелось чего-то другого. Всегда привлекало производство, друзей-то много, так что был наслышан о иной жизни. Решил проверить себя. Родители сперва со скептицизмом отнеслись к моему выбору, но спустя какое-то время поняли – я пошел хорошей дорогой. У нас на заводе замечательный коллектив, быстро влился. Коллеги, для новичка, не жалели времени, чтобы обучить меня всему тому, что знают. А учиться, я люблю. Упертый по-спортивному. Здесь совершенно другая жизнь, она иная, но не менее интересная, а главное нужная людям. Мне всего 28 лет, так что и в газопереработке, надеюсь, достигну своей высоты. Правда, уже понял, что учиться придется много, но и к этому готов. Знания впитываю, как губка, ведь интересно же! – говорит Александр Игоревич.

Правда, спорт все равно не вычеркнут из его жизни. Наш разговор пришелся как раз на то время, когда он собирался на «Лыжню СИБУРа».

- Вы знаете, я даже не ожидал, что на нашем заводе так много тех, кто серьезно занимается спортом. Есть любители футбола, волейбола, бега, биатлона, плавания. И предприятие всегда нас поддерживает. Понял, что производственники родственные души спортсменам. Они умеют удивить, и теперь я в этой команде, - резюмировал Александр.

Как хорошо, что есть вы!

Оксана Овдиенко

Пандемия научила нас многому, а главное неравнодушию. 2020 год подарил нам тысячи «спасибо» - искренних, иногда со слезами на глазах. Этот год показал, сколько добра может сделать один-единственный человек. Среди них, например, Оксана Овдиенко, инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматизированным системам управления технологическим процессом, Отдел КИП и АСУ ТП из Южно-Балыкский ГПЗ ( Пыть-Ях).

Фронт работы у нее был большой, и с каждым днем он только увеличивался.

Она доставляла продукты, лекарства, помогала оплачивать услуги ЖКХ тем, кто находился на самоизоляции и людям старше 65-ти лет.

- Хотите почувствовать вкус к жизни, значит, вам в волонтерство – это настоящие энергия и сила. Здесь нет места брюзжанию, а есть вера в людей и в себя. У нас в СИБУРе хорошо развито добровольческое движение, было бы желание, а оно, как показала практика, есть у многих. Поверьте, далеко не я одна помогала людям, - говорит Оксана Викторовна.

Правда, в разговоре она забыла упомянуть, что за свою деятельность награждена памятной медалью Президента РФ В.В. Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#Мы Вместе» а еще получила диплом «Волонтер года-2020» Пыть-Яхской местной городской молодежной общественной организации. Перечень наград, поверьте, продолжать можно долго.

Есть у нее и диплом участника краудсорсинг-проекта «Цифровые сервисы в Югре».

- Наша компания по-настоящему «цифровая», поэтому, когда власти региона обратились к югорчанам с просьбой выдвинуть идеи: какие нам нужны цифровые сервисы, то я предложила создать «Эко-карту города». Это предложение нашло отклик, но самое главное, такие карты, действительно, нам нужны. Мы с нашими специалистами всегда готовы подсказать те или иные цифровые решения, - продолжает Оксана Овдиенко.

В Компании она работает с 2013 года и говорит, что именно СИБУР подарил ей возможность реализовать себя, в том числе и как доброволец. Она из тех, кто всегда готов протянуть руку помощи тому, кто в ней нуждается.