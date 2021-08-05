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​В «СибурТюменьГазе» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором АО «СибурТюменьГаз» назначен Сергей Паршев

​В «СибурТюменьГазе» назначен новый генеральный директор
Фото: СибурТюменьГаз

Александр Тепляков, руководивший предприятием с 2010 года, продолжит работу в корпоративном центре СИБУРа в Москве. Генеральным директором АО «СибурТюменьГаз» назначен Сергей Паршев, ранее занимавший должность руководителя по производству и технологии функции «Эффективность производства» СИБУРа. Новые назначения проведены в рамках программы ротации управленческих кадров, действующей на предприятиях СИБУРа.

За 36 лет работы в газоперерабатывающей отрасли Александр Тепляков продемонстрировал высокую инженерную экспертизу и управленческие компетенции. За годы работы в «СибурТюменьГазе» он воспитал не одно поколение профессиональных газопереработчиков, которые сейчас работают и высоко ценятся на многих предприятиях СИБУРа. Под руководством Александра Теплякова были введены в эксплуатацию новые производственные мощности: установка низкотемпературной конденсации на Губкинском ГПЗ, что позволило довести извлечение целевых фракций из попутного нефтяного газа (ПНГ) по заводу в целом до 99 % - до уровня лучших мировых показателей; осуществлен ввод в эксплуатацию Вынгапуровского ГПЗ и Южно-Приобского ГПЗ (совместное предприятие СИБУРа и компании «Газпром нефть»); построен магистральный продуктопровод общей протяженностью 1100 километров.Благодаря такому развитию и обновлению газоперерабатывающей и газотранспортной системы компании в Западной Сибири удалось добиться уверенного роста показателей переработки ПНГ в ХМАО и ЯНАО. На эти цели в последние 10 лет компания инвестировала более 180 млрд рублей.

Стаж работы Сергея Паршева в газоперерабатывающей и нефтехимической отраслях составляет 16 лет. Свою трудовую деятельность он начал в 2005 году с позиции оператора технологических установок Сургутского газоперерабатывающего завода (ГПЗ), далее последовательно работал на Белозерном, Муравленковском, Южно-Балыкском ГПЗ СИБУРа на руководящих должностях, в том числе на позициях главного инженера и директора завода. В 2018 году Сергей Паршев перешел на работу в корпоративный центр компании. В течение трех лет принимал участие и руководил реализацией организационно-технических проектов и инициатив по развитию производственных процессов и технологии на предприятиях СИБУРа. С 2020 года возглавлял блок развитие производства и технологии в функции «Эффективность производства». Сергей Паршев окончил Тюменский Государственный нефтегазовый университет, имеет бизнес–образование (Стокгольмская школа экономики, бизнес-школа IMDи другие).

«СИБУР является крупнейшим переработчиком побочных продуктов нефтяной отрасли: компанией перерабатывается существенная часть извлеченного в России попутного нефтяного газа. Перерабатывая ПНГ и другие побочные продукты добычи углеводородного сырья в полезные для общества материалы, компания вносит существенный вклад в сбережение природных ресурсов и сохранение экологического равновесия. Серьезным вызовом для нас в 2020 году стало изменение экономической ситуации, связанное в том числе с пандемией. Газопереработка, как часть всей производственной цепочки компании, ищет новые возможности сделать свою работу эффективнее. Уверен, что накопленный опыт, понимание специфики отрасли и слаженная работа команды газоперерабатывающих заводов СИБУРа позволят нам продолжить повышение надежности, безопасности и эффективности производств», - отметил Сергей Паршев.


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Сегодня в 16:27, просмотров: 219, комментариев: 0
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