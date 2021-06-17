Традиционный масштабный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей, организован Группой компаний «ДСК-1»

Традиционный масштабный праздник, приуроченный ко Дню защиты детей и организованный Группой компаний «ДСК-1», прошел в субботу, 5 июня на территории ЖК «За ручьем».

Неформальная геометрия праздничных мероприятий на свежем воздухе обеспечила самый широкий круг участников разных возрастов. Рядом расположились игровые площадки для дошкольников с соревнованиями и развлекательной программой от аниматоров, тематические поляны от партнеров мероприятия – банка ВТБ и центра детского творчества Hope Kids, с викторинами, мини-турнирами и заданиями для детей постарше, а также танцпол, объединивший молодых родителей.

В атмосфере праздника нашлось место даже поединкам – но с вооружением в виде гигантских надувных сосисок, а потому с признанием победы каждого участника и заведомо без проигравших.

Самым маленьким жителям комплекса «За ручьем» организаторы предложили заняться привычным созиданием и одновременно профориентацией: с помощью огромных легких блоков конструктора «LEGO» юные умельцы осваивали новые архитектурные навыки. Получилось неплохо. Растут строители.

Отдельным развлекательным форматом праздника с четким акцентом на фантазию стали мастер-классы. Сургутские кондитеры-профессионалы The Kitcha подарили детям возможность самостоятельно поработать с десертом – сотворить, раскрасить и присвоить уникальное название собственному авторскому капкейку. Полный кондитерский цикл, который понравился всем. Равно как и шанс в рамках мастер-класса от Hope Kids на практике ознакомиться с технологией изготовления воздушных шаров. Настоящих, летающих, радующих настроением на все выходные.

Очередной праздник детства завершился, но остался не только в эмоциях, ощущениях и памяти мобильных устройств участников – профессиональные фото и видео Алексея Ефимова со всех площадок мероприятия можно найти на страницах ЖК «За ручьем» в Instagram и ВКонтакте.