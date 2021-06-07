В Нижневартовске откроют Школу юного арбитра

При поддержке СИБУРа (АО «СибурТюменьГаз» - ХМАО, ЯНАО) этим летом в Нижневартовске будет работать «Школа юного арбитра». Проект реализует «Дирекция спортивных сооружений» Нижневартовска в рамках программы социальных инвестиций компании «Формула хороших дел».

Соревнования по баскетболу, посвященные Дню защиты детей, открыли ряд мероприятий в рамках проекта "Школа юного арбитра". Позднее состоялись первые теоретические занятия. Основными темами стали: изучение правил игры, механика судейства, методика работы и взаимодействия судей на площадке и секретарской бригады.

Участники проекта «Школа юного арбитра» – воспитанники отделения баскетбола, обучающиеся общеобразовательных учреждений в возрасте от 14 лет и старше.

Всего в рамках проекта в июне, июле состоится 10 мероприятий – теоретическая и практическая часть, турниры, мастер-классы с приглашением профессиональных именитых игроков и судей. По итогам реализации проекта лучшим участникам будет присвоено звание «Юный арбитр по баскетболу». Участники, получившие квалификацию, будут привлекаться к судейству соревнований по баскетболу на городском уровне.