Росприроднадзор оценил ущерб от аварии на газопроводе в ХМАО в 284 млн рублей. РТН ранее указал, что чуть более 22 тонн газовой смеси оказало воздействие на реку. Первоначальные данные о большем объеме газа, попавшем в Обь не подтвердились.

Расследование ЧП на продуктопроводе «СибурТюменьГаза» в ХМАО закончилось. На сайте Росприроднадзора было опубликовано, что ведомством “рассчитан и предъявлен ООО «Запсибтрансгаз» вред, причиненный водному объекту (реке Обь) - на сумму 252 340 697 рублей; атмосферному воздуху - на сумму 31 647 021 рубль. Компания с расчетом ущерба согласна”. Предположения о том, что вследствие аварии в Оби произошел замор рыбы не подтвердились.

В самом «СибурТюменьГазе» ознакомились с выводами Росприроднадзора. Компания уже оплатила штраф. Представители «СибурТюменьГаза» также отметили, что со своей стороны оказывали помощь при проведении расследования, а «реализация комплексной программы по охране водных ресурсов является одним из приоритетов экологической политики СИБУРа». Это подтверждает и то, что за последние 5 лет компания инвестировала в охрану окружающей среды 18 млрд. руб. 10 из которых были инвестированы в охрану водных ресурсов. В 2021 году СИБУР выделяет 1,6 млрд. рублей на комплексную экологическую программу по охране водных ресурсов.

Экологи отмечают открытость и ответственность компании в отношении защиты природы. «СИБУР сразу был на связи и был открыт, в частности, к нашей организации (WWF). Они информировали нас, предоставляли фото и видеоматериалы. Знакомили нас со своими оценками, — отметил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников (интервью Lenta.ru). — А в целом, если говорить о СИБУРе, то компания старается быть не только максимально ответственной перед природой, но и перед обществом. WWF считает, что с точки зрения экологической политики и открытости СИБУР является прогрессивной компанией».

Хорошо, что крупному бизнесу продолжают слать демонстративные сигналы о необходимости уделять большее внимание безопасности производств. Но на перспективу есть вопросы к прозрачности расчета, говорит первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал: «Росприроднадзор формирует сумму штрафа применяя различные надбавочные коэффициенты. Видимо, в случае с СИБУРом, коэффициент был взят по верхней границе. Коэффициенты драконовские с учетом того, что по сути разлилась треть газовой цистерны. Для бизнеса и остальных важно понимать за что и сколько придется заплатить».

Обычно в подобных случаях средства, полученные от штрафа направят в резервный фонд Правительства. Но точной информации о дальнейшем расходовании суммы, полученной в качестве возмещения вреда природе пока что нет.

Ростехнадзор ранее сообщал, что причиной утечки ШФЛУ мог стать дефект, произведенный на этапе строительства независимым подрядчиком.

Авария на трубопроводе «СибурТюменьГаза» произошла 6 марта, в течение нескольких недель после происшествия на месте велись работы по утилизации газа – большая часть которого была контролируемо сожжена. В настоящий момент компания приступает к ремонту поврежденной запасной нитки трубопровода.