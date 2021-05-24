СИБУР оборудовал в Нижневартовском нефтяном техникуме первую карьерную зону

СИБУР оборудовал в Нижневартовском нефтяном техникуме (ННТ) первую карьерную зону. Здесь размещены тематические стенды, а также установлены мягкие кожаные диваны, выполненные в корпоративных цветах, на которых учащиеся и преподаватели техникума могут отдохнуть и пообщаться между лекциями. Предусмотрена также возможность подзарядки гаджетов.

В карьерной зоне есть вся полезная для студентов информация о деятельности компании и «СибурТюменьГаза», который объединяет газоперерабатывающие и газотранспортные мощности СИБУРа в Западной Сибири. В частности, представлена линейка продукции, выпускаемой предприятиями СИБУРа, карта компании с его обширной географией, сведения о карьерных возможностях для молодых специалистов, информация о программе социальных инвестиций «Формула хороших дел» и о важнейшей экологической миссии компании – утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ).

После презентации карьерной зоны состоялась встреча студентов нефтяного техникума по специальности «Переработка нефти и газа» с сотрудниками «СибурТюменьГаза». В ней приняли участие директор по управлению персоналом «СибурТюменьГаза» Светлана Железнова, главный эксперт отдела главного технолога Олег Фрейдлин и преподаватели ННТ.

- СИБУР проводит большую профориентационную работу среди учащихся школ, техникумов и вузов. И с Нижневартовским нефтяным техникумом нас связывает многолетнее плодотворное сотрудничество по разным направлениям. Здесь также важно отметить, что мы стремимся приглашать на работу энергичных и амбициозных выпускников, которые готовы постоянно расти и развиваться вместе с СИБУРом, - рассказала директор по управлению персоналом АО «СибурТюменьГаз» Светлана Железнова.

- Ежегодно более 60 наших студентов проходят производственную практику на газоперерабатывающих заводах «СибурТюменьГаза» в Нижневартовском регионе. Кроме того, есть методологическое направление – у нас есть хорошая практика, когда преподаватели техникума проходили стажировки на заводах. И создание брендированной зоны - это еще одно направление нашей совместной работы по привлечению лучших студентов для будущей работы в одной из лучших компаний страны, - отметила первый заместитель директора Нижневартовского нефтяного техникума Елена Петрова.

СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии с более чем 22 тысячами сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру.

СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО 2 от их сжигания.

В 2020 году выручка СИБУРа составила 7,2 млрд долл. США, EBITDA – 2,5 млрд долл. США. За последние 10 лет СИБУР реализовал ряд масштабных инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн рублей.