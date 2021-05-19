В Нижневартовске построят современный Центр уличного баскетбола. Проект реализуется СИБУРом, в рамках соглашения о сотрудничестве между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, при поддержке Администрации города Нижневартовска.

Центр уличного баскетбола будет расположен на территории центрального стадиона города. Баскетбольную площадку планируют оборудовать полноценными кортами для игры в формате 3х3, стационарными стойками с пластиковыми щитами и кольцами с амортизаторами. На всей площадке будет уложено многослойное акриловое покрытие с добавлением мелкой фракции резиновой крошки. Оно предотвращает спортивные травмы и состоит из особо прочного материала. Такое покрытие обладает высокой стойкостью как к физическим нагрузкам, так и к погодным условиям. Также в Центре появятся зрительские трибуны.

«СИБУР вкладывает значительные финансовые средства в развитие спорта в Нижневартовске и поддерживает проекты, направленные на продвижение идеи здорового образа жизни, - отметил заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации города Александр Федорус. - Благодаря поддержке компании в нашем городе были построены и реконструированы немало спортивных объектов. И сейчас у любителей баскетбола станет еще больше возможностей для организации тренировок и проведения соревнований любого уровня».

«Для компании важно участвовать в формировании культуры здорового образа жизни, создавая и улучшая возможности для занятий спортом. Центр уличного баскетбола позволит объединить как профессиональных спортсменов, так и любителей разных возрастов. Важно, что площадка будет доступна для всех желающих и не зависит от расписания», - подчеркнул заслуженный мастер спорта, амбассадор и лидер программы СИБУРа по развитию баскетбола в регионах присутствия Сергей Быков.

В Центре уличного баскетбола можно будет проводить соревнования любого уровня - площадка проектируется в соответствии с требованиями FIBA, поэтому она подходит как для российских, так и для международных турниров.

Центр уличного баскетбола в Нижневартовске станет пятой профессиональной площадкой для уличного баскетбола построенной в рамках программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел». Ранее центры появились в Воронеже, Благовещенске (Амурская область), Тобольске и Перми.

Справка: СИБУР ‒ крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии с более чем 22 тысячами сотрудников. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 90 странах по всему миру.

СИБУР перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа и тем самым вносит вклад в снижение выбросов СО 2 от их сжигания.

В 2020 году выручка СИБУРа составила 7,2 млрд долл. США, EBITDA – 2,5 млрд долл. США. За последние 10 лет СИБУР реализовал ряд масштабных инвестиционных проектов на сумму около 1 трлн рублей.