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Жить в Сургуте, работать в США: объявлен набор в Международную Компьютерную Академию ШАГ

У сургутян появился шанс стать IT-специалистом высочайшей квалификации за сравнительно короткий срок

Жить в Сургуте, работать в США: объявлен набор в Международную Компьютерную Академию ШАГ

Направление IT стремительно развивается: цифровые технологии охватывают все новые и новые сферы, поэтому профессионалы в этой сфере более чем востребованы.

В Сургуте заработная плата специалистов IT начального уровня составляет около 70 тысяч рублей, среднего - от 90 тысяч рублей, а мастера IT-дела получают 3-4 тысячи долларов США.

Сложно ли овладеть такой специальностью? Нет, и теперь это стало доступнее. Международная Компьютерная Академия ШАГ поможет стать IT-специалистом в кратчайшие сроки. Сейчас в учреждении проходит набор на курсы дополнительного профессионального обучения для взрослых в Сургуте. По завершении программы все выпускники получат диплом международного образца и профессиональные сертификаты Microsoft, Cisco, Autodesk.

Для кого созданы курсы?

Студентом академии может стать любой желающий в возрасте от 15 до 55 лет. Никаких специальных знаний, умений и навыков не нужно: обучение начнется с нуля.

145 филиалов академии базируются в 22 странах мира. Начав обучение в Сургуте, вы можете продолжить его в Москве или Санкт-Петербурге, а закончить в Сиэтле или Камбодже.

Программисты учатся созданию сайтов с 0, разрабатывать пользовательские и мобильные приложения, работать с базами данных, создавать компьютерные игры, утилиты и многое другое.

...

После курса «Графический дизайн» выпускники создают фирменную стилистику брендов, рекламные макеты, фотографируют и обрабатывают снимки, проектируют веб-сайты и не только.

Одна из особенностей обучения состоит в том, что особое внимание уделяется практике. Уже с первого дня, студенты начинают отрабатывать различные кейсы и выполнять задания на компьютере.

Академия специализируется на профессиональном и доступном IТ-образовании. Все преподаватели сами являются востребованными специалистами, доступно объясняют то, что не написано в учебниках.

Получить стажировку и первую зарплату в компаниях-партнерах благодаря собственному Карьерному центру многие могут уже через полгода.

Предусмотрены различные направления подготовки:

- Графический дизайн,

- Веб-разработка,

- Программирование,

- Интернет-маркетинг.

Каждый успешный студент курса получает диплом международного образца. Выпускники академии работают в крупнейших мировых компаниях Microsoft, HP, Ebay, Amazon и многих других — в 42 странах мира.

Узнать подробности можно на сайте Академии или по тел. 779-349, 8 964 098 35 21

  • *Срок данного предложения до 31 мая 2021 г.

Адрес филиала: г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д. 44/А, 1-й этаж, офис 101.


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Сегодня в 09:41, просмотров: 353, комментариев: 1
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:35
Еще Боря Ельцин сказал: Сегодня свобода Америки защищается в России. Господи благослови Америку.

Комментарии закрыты.


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