В Юганскнефтегазе рассказали, сколько нефти смогут еще добыть

«РН-Юганскнефтегаз» с начала разработки месторождений в 1964 году добыл 2,5 млрд тонн нефти – это 20 процентов добытого в регионе сырья. В компании сравнивают этот объем с железнодорожным составом из 36 миллионов вагонов, которые обернут Земной шар более 10 раз.

Сегодня «РН-Юганскнефтегаз» – крупнейший актив НК «Роснефть». Общество ведет разработку 39 лицензионных участков на территории Югры, общей площадью свыше 21 тысяч квадратных километров. В их число входят такие легендарные месторождения как Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное, которые являются уникальными по величине начальных извлекаемых запасов.

Доказанные запасы нефти «РН-Юганскнефтегаз» по категории АВС1+С2 превышают 2,8 млрд тонн. С 2014 по 2020 годы компания более чем в 4 раза увеличил добычу трудноизвлекаемых запасов.

«На текущий момент около 50% всей добычи предприятия добывается из низкопроницаемых запасов ачимовских и тюменских отложений. Доля бурения горизонтальных скважин по итогам 2020 г. составила более 88%.. Достижение высоких показателей добычи – результат интенсивного эксплуатационного бурения, успешной реализации комплекса эффективных геолого-технических мероприятий, внедрения инноваций и современных технологий», - рассказали в пресс-службе нефтяного гиганта.

При этом «РН-Юганскнефтегаз» за три года инвестировал в природоохранную и природовосстановительную деятельность 16 млрд рублей. Объем затрат, направленных на ликвидацию накопленного ущерба в течение последних десяти лет, составил более восьми млрд рублей.

«Забота об окружающей среде является неотъемлемой частью стратегии «Роснефть-2022». Компания стремится к достижению лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду и экологичности производства», - подчеркнули в компании.