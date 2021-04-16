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​Квартиры в «Грин Парк»: комфорт и спокойствие по гарантии

ДСК-1 объявил о старте продаж квартир в новом доме ЖК «Грин Парк»

​Квартиры в «Грин Парк»: комфорт и спокойствие по гарантии

Крупнейший специализированный застройщик Югры ДСК-1 объявил о старте продаж квартир в новом доме ЖК «Грин Парк» в 24-м микрорайоне Сургута.

Строительство 9-этажного дома на Комсомольском проспекте ведется темпами, непривычными для тихой просторной площадки вдали от шума проезжей части. Дом будет сдан в эксплуатацию во втором квартале 2022 года, а, пока, параллельно с поэтажным ростом самого здания будущие жильцы получают возможность заранее присмотреться к наиболее подходящим вариантам жилплощади. Территория застройки расположена в уютном жилом районе с развитой социальной инфраструктурой и сформированной средой для полноценной жизни и отдыха.

Рядом с «Грин Парк» функционируют крупные торговые центры «Росич», «Гера», «Новый мир», государственные поликлиники плюс пять общеобразовательных школ и шесть детских садов. В шаговой доступности – парк «За Саймой», не нуждающееся в подробном представлении: роскошное место для семейного отдыха, пеших или велосипедных прогулок.

На этом этапе покупатель находится в самом выгодном положении. «Начальная стадия строительства обеспечивает будущему жильцу практически неограниченный выбор по этажам, сторонам света, розе ветров, виду из окна и еще множеству прочих параметров, – напоминает коммерческий директор ДСК-1 Богдан Токмаджан. – Многолетний опыт показывает, что, например, все квартиры с удачным видом на реку или парк полностью выкупают уже в первое полугодие продаж. И чем ближе к срокам ввода дома в эксплуатацию, тем быстрее сужается выбор по дополнительным параметрам, помимо метража или этажности».

При этом любой покупатель сможет подобрать непосредственно жилье под свои персональные потребности. В проекте «Грин Парк» представлен широкий выбор различных планировок для однокомнатных и двухкомнатных квартир.

«Для меня ключевым показателем при выборе жилого комплекса стало то, что все квартиры продаются уже в чистовой отделке. Переплачивать за нее не нужно, и это хорошая экономия для семейного бюджета, – говорит один из клиентов, уже купивший квартиру в доме. – Можно приступить к дизайну. Мы с супругой переедем сразу после сдачи дома, ведь не будет ни круглосуточного шума ремонта, ни строительного мусора и пыли».

ЖК «Грин Парк» расположен в отдалении от загруженных городских магистралей, однако полностью сохраняет свою уникальную транспортную доступность. Помимо бесспорных преимуществ такой шумоизоляции, современная планировка и традиционно высокое качество застройки при доступной стоимости жилого квадрата с чистовой отделкой составляют, пожалуй, близкое к идеальному трио «максимального запроса» для покупателя.

Композиционное расположение корпусов формирует продуманную геометрию приватного пространства в виде тихого и удобного благоустроенного двора с детскими площадками и дарит устойчивое ощущение внутреннего спокойствия и безопасности. Во всем мире это ощущение обходится невероятно дорого, но для покупателей «Грин Парк» уже включено в стоимость квартир. И – да, они уже в продаже.


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Сегодня в 17:19, просмотров: 236, комментариев: 0
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