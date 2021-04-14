16+
Логотип Сиапресс
USD  75,6826   EUR  90,5391  

Новости

Больше новостей
Отменили бы вы свой отпуск в Турции из соображений гражданской солидарности с властями России?
Комментировать
0
Пластиковые карты какой платежной системы вы используете?
Комментировать
0
Готовы ли вы перейти на платежную систему «МИР»?
Комментировать
0
Как глава Сургута должен информировать общественность о текущей работе:
Комментировать
1
Сможет ли губернатор Югры Наталья Комарова улучшить архитектурный облик городов, к чему она призвала местные власти?
Комментировать
1
Больше опросов

Данные экспертов РАН будут раскрыты для общественности

Результаты исследования прорыва продуктопровода под Нижневартовском скрывать не будут

Данные экспертов РАН будут раскрыты для общественности
Фото: Мария

После происшествия на подводном продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» в акватории реки Обь в районе Нижневартовска, для комплексного исследования возможных экологических последствий пропуска приступили к работе специалисты сибирского отделения Российской академии наук. В состав группы вошли доктора и кандидаты наук, члены-корреспонденты РАН, руководители научно - исследовательского центра «Экология» СО РАН и другие ученые, специализирующиеся на экологии водных систем.

Срок завершения исследований и сдачи отчетных материалов назначен на 15 мая.

Напомним, что в Нижневартовск, как мы рассказывали ранее, прибыли лучшие эксперты со всей страны.

Добавим, что у всех журналистов, как местных, так и региональных, была возможность напрямую задать им вопросы, в том числе и неудобные. Эксперты не уходили от разговора и их предварительные выводы мы уже озвучивали.

Тем не менее в некоторых СМИ появилась информация о том, что РАН не собирается озвучивать итоги своей научно-исследовательской работы общественности.

В пресс-службе «СибурТюменьГаза» нам ответили, что компания не раз подчеркивала в своих официальных сообщениях, что работа экспертов сибирского отделения Российской академии наук направлена на комплексное и всестороннее исследование возможных экологических последствий пропуска на продуктопроводе. Первые результаты исследований ученые должны предоставить в апреле. Комплексный отчет СО РАН направят в комиссию Ростехнадзора по расследованию происшествия с привлечением представителей других надзорных органов. Основные результаты исследования также будут открыты для широкой общественности.

Так что это лишь вопрос времени, учитывая, что отчет ляжет на стол комиссии Ростехнадзора. Каждый сможет узнать, чем завершилась эта история: газопереработчики подчеркивают, что доступ к выводам экспертов будет доступен широкой общественности. Добавим, что сегодня многие региональные журналисты (те, кто хочет) находятся на прямой связи с экспертами и в курсе всех событий. Но и мы ждем завершения исследований, чтобы поставить завершающую точку в этой истории.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 19:13, просмотров: 71, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто заплатит 25 миллионов рублей Дмитрию Попову, заплатит ли, и при чем тут ЕСПЧ? 1050
  2. ​От коронавируса привились больше 56 тысяч жителей Югры 772
  3. Автоледи на иномарке «вписалась» в угол дома 647
  4. ​Тест на патриотизм 645
  5. Один житель ХМАО с лабораторно подтвержденным коронавирусом не дожил до конца пандемии 594
  6. Как «Агата Кристи» спасла журналистов СИА-ПРЕСС от голода 584
  7. У 54 югорчан подтвердился диагноз COVID-19 541
  8. ​Байден позвонил Путину и предложил встретиться 514
  9. ​Позвони мне, позвони 499
  10. ​У россиян могут отобрать «Визу» 478
  1. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10137
  2. Помощник депутата Госдумы обозвал офис Сургутнефтегаза стадионом 8632
  3. ​Кто посадил «Петрушку» и кто за это сядет? 8283
  4. Народный человек 7355
  5. ​В Сургуте задержали беглого преступника после того, как он выстрелил в коллегу 7098
  6. ​На Привокзальной в Сургуте сгорело сразу пять машин 6528
  7. ​На трассе Сургут-Салехард попал в ДТП автобус с вахтовиками 6355
  8. ​Бывший глава Сургута Вадим Шувалов собрался в Госдуму 6250
  9. Сидоров выполнил просьбу губернатора тихо посидеть в Госдуме, это же предстоит Шувалову 6158
  10. ​Жесткая дисциплина, «чертова дюжина» голосований против и одно выступление в год – чем запомнится Александр Сидоров в Госдуме 6075
  1. ​По Нижневартовску бегал медведь // ВИДЕО 23350
  2. «Уже бегу»: вартовчанин, на которого напал медведь, стал героем мемов 14097
  3. Два юганца расправились с таксистом, за что отправятся в колонию строгого режима 13982
  4. Под Нефтеюганском произошел новый разлив нефти 12958
  5. Из-за слива личных фото в соцсетях нижневартовской учительнице пришлось уволиться 12518
  6. ​Доступность ипотеки в Югре не приводит к качественному развитию жилья: скорее, наоборот 11935
  7. В Москве жестоко расправились с таксистом: попрощаться с убитым приехали коллеги 11827
  8. ​«Вышел из служебного автомобиля и прыгнул с моста»: следователи разбираются в обстоятельствах гибели югорчанина 10137
  9. Отец не хотел давать денег сыну, поэтому зарезал его 9115
  10. ​В Нижневартовске звонок о заложенной бомбе парализовал работу Самотлорнефтегаза 8871

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика