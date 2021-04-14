Результаты исследования прорыва продуктопровода под Нижневартовском скрывать не будут

После происшествия на подводном продуктопроводе АО «СибурТюменьГаз» в акватории реки Обь в районе Нижневартовска, для комплексного исследования возможных экологических последствий пропуска приступили к работе специалисты сибирского отделения Российской академии наук. В состав группы вошли доктора и кандидаты наук, члены-корреспонденты РАН, руководители научно - исследовательского центра «Экология» СО РАН и другие ученые, специализирующиеся на экологии водных систем.

Срок завершения исследований и сдачи отчетных материалов назначен на 15 мая.

Напомним, что в Нижневартовск, как мы рассказывали ранее, прибыли лучшие эксперты со всей страны.

Добавим, что у всех журналистов, как местных, так и региональных, была возможность напрямую задать им вопросы, в том числе и неудобные. Эксперты не уходили от разговора и их предварительные выводы мы уже озвучивали.

Тем не менее в некоторых СМИ появилась информация о том, что РАН не собирается озвучивать итоги своей научно-исследовательской работы общественности.

В пресс-службе «СибурТюменьГаза» нам ответили, что компания не раз подчеркивала в своих официальных сообщениях, что работа экспертов сибирского отделения Российской академии наук направлена на комплексное и всестороннее исследование возможных экологических последствий пропуска на продуктопроводе. Первые результаты исследований ученые должны предоставить в апреле. Комплексный отчет СО РАН направят в комиссию Ростехнадзора по расследованию происшествия с привлечением представителей других надзорных органов. Основные результаты исследования также будут открыты для широкой общественности.

Так что это лишь вопрос времени, учитывая, что отчет ляжет на стол комиссии Ростехнадзора. Каждый сможет узнать, чем завершилась эта история: газопереработчики подчеркивают, что доступ к выводам экспертов будет доступен широкой общественности. Добавим, что сегодня многие региональные журналисты (те, кто хочет) находятся на прямой связи с экспертами и в курсе всех событий. Но и мы ждем завершения исследований, чтобы поставить завершающую точку в этой истории.