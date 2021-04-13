В мае сургутяне в очередной раз станут зрителями и участниками городского конкурса «Танцевальные ритмы»

2-3 мая в Сургуте состоится XI Городской конкурс «Танцевальные ритмы».

Конкурс проводится по номинациям: современный танец, эстрадный танец, классический танец, спортивный бальный танец, народная хореография и стилизация.

Принять участие могут солисты, малые группы (до 5 человек) и ансамбли (от 6 человек). Это коллективы учреждений культуры города, учреждений дополнительного, среднего и высшего образования и частных танцевальных школ. Возраст участников от 6 до 30 лет.

Прием заявок до 16 апреля

Этапы конкурса:

- 2 мая в 10.00 - конкурсный просмотр,

- 3 мая в 14.00 - Гала-концерт и церемония награждения победителей.

Место проведения: Театр Сургутского государственного университета, пр-т. Ленина, 1.

Состав жюри:

Председатель жюри - Вероника Варновская - ведущая солистка театра «Кремлёвский балет», (образование МГАХ и высшее ГИТИС), Лауреат и Дипломант Международных и Всероссийского конкурсов артистов балета. Преподаватель Кафедры Хореографии ГИТИС.

Елена Данн - педагог, балетмейстер. Автор программы «Психология Танца», организатор проекта территория свободного творчества «Версия», организатор Фестиваля свободного танца «Поток». Лауреат российских и международных конкурсов.

Александр Овчинников - председатель цикловой комиссии хореографических дисциплин Колледжа искусств Тюменского государственного института культуры, преподаватель высшей квалификационной категории. Балетмейстер и художественный руководитель учебного театра танца колледжа искусств ТГИК.

В рамках мероприятия члены жюри проведут мастер-классы по направлениям, представленным в конкурсе.

«Танцевальные ритмы» - уникальный конкурс, собирающий в одном месте людей различных танцевальных направлений, культур, возрастов и интересов. Все они разные, но живут одним – желанием творить, совершенствоваться и быть лучшими для своего города!