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​Проще о сложном: льготная ипотека для многодетной семьи

Как многодетные семьи могут решить жилищный вопрос

​Проще о сложном: льготная ипотека для многодетной семьи

Государственные ипотечные программы, рассчитанные на реализацию с участием исключительно надежных застройщиков, помогают семьям решить жилищный вопрос проще, быстрее и с минимальными затратами.

Собственная жилая недвижимость была и остается серьезным стимулом для семей, задумывающихся о пополнении. При этом наличие двух и более детей уже дает право на сверхльготный ипотечный кредит под 0,7% годовых для улучшения жилищных условий. Ипотека по ставке меньше одного процента абсолютно реальна и доступна для семей, отвечающих несложным критериям:

  1. Второй и последующий ребенок рожден после 1 января 2018 года.
  2. Семья воспитывает ребенка с инвалидностью.
  3. Гражданство РФ у получателя кредита и созаёмщика.
  4. Получатель ипотечного кредита и основой созаёмщик старше 21 года.

Конечно, субсидирование ставки 0,7% распространяется только на приобретение жилья в новостройке. Это может быть как объект долевого строительства на любом этапе возведения, так и готовая квартира на первичном рынке по стандартному договору купли-продажи.

При этом, как отмечают специалисты отдела продаж ГК «ДСК-1», новостройки привлекательны не только финансовой выгодой: «Квартиры в ЖК «Западный квартал» отвечают самым современным требованиям комфорта, экологичности и безопасности. К тому же, благодаря переходу на строительство жилых домов с использованием эскроу-счетов деньги дольщиков максимально защищены. Все вложенные средства находятся в уполномоченном банке, и по закону застройщик получит их только после передачи собственникам по акту уже готовых квартир».

Одним из условий оформления ипотечного кредита по-прежнему остается первоначальный взнос – не менее 15% от ценника на жилье. Где взять эти деньги? «На сегодняшний день стоимость оставшихся в продаже квартир в жилом комплексе «Западный квартал» начинается от 2 380 000 рублей, – напоминают в «ДСК-1». – И в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал, который уже составляет 616 тысяч рублей. Кроме того, в Югре действуют региональные семейные программы, поэтому многие семьи вправе рассчитывать на дополнительную финансовую поддержку от губернатора округа».

Господдержка семейной ипотеки набирает обороты. В 2020 году вступил в силу закон, позволяющий семьям с третьим и последующими детьми 2019–2022 гг. рождения единовременно получить 450 000 руб. на погашение ипотеки. Эта субсидия плюс материнский капитал в сумме уже покрывают 40% расходов семьи на покупку квартиры. Еще один плюс относится к самой программе государственной поддержки – неизменная процентная ставка 4,7% на весь период кредитования. С момента начала действия этой программы уже более сотни югорских семей стали счастливыми обладателями квартир в жилых комплексах «ДСК-1», а в ЖК «Западный квартал», когда вы начали читать эту статью, в свободной продаже оставалось менее 40 квартир. Сейчас еще меньше.

Но можно успеть.


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Сегодня в 12:33, просмотров: 106, комментариев: 0
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