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​Несколько слов о городских пространствах Сургута

Сургутским зонам отдыха необходим «северный апгрейд»

​Несколько слов о городских пространствах Сургута
Фото: А.Клишин

Как мы знаем, в 2018 году была запущена федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2024 годы. Программа всероссийская, амбициозная, реализуется она в рамках Национального проекта «Жилье и городская среда». А значит, находится на контроле на самом верху.

Что же мы получим в результате? Планируется, что индекс качества городской среды должен вырасти на тридцать процентов. Деньги на наше с вами комфортное проживание выделены немалые – несколько сотен миллиардов рублей в масштабах страны, разумеется. Все это на условиях софинансирования – округ и муниципалитеты в стороне не остались.

Ну, что же, улучшить комфортность проживания в городе почти на треть – дело благое. Тут, как говорится, не поспоришь. Справедливости ради (как бы там скептики ни возражали) за последние годы в Сургуте в этом направлении сделано действительно немало.

Так, впервые за историю города была определена и обустроена центральная площадь, полным ходом идут работы по благоустройству набережной вокруг нового здания СурГУ (так называемая «подкова»), открыт новый сквер за Дворцом Торжеств, ведутся работы в других микрорайонах.

Однако Югра – северный край и, очевидно, что при проектировании и реализации проектов, связанных с комфортной городской средой, этот факт необходимо обязательно учитывать.

По словам известного в Сургуте предпринимателя, общественного деятеля и мецената Александра Клишина, городским зонам отдыха необходим «северный апгрейд».

«Парки и зоны отдыха должны работать почти круглогодично», – говорит Клишин. С учетом нашего сурового климата в проекте каждого нового парка следует предусмотреть монтаж одного или нескольких теплых павильонов. Помимо компетенций в финансовой сфере, у меня есть и определенный строительный опыт, добавляет эксперт.

Конечно, наличие павильонов удорожит проект, однако не критично, убежден Александр Клишин. При этом мы получим хороший социальный эффект, который сложно переоценить. Так семьи с детьми смогут, нагулявшись на воздухе, не только погреться в холодное время года, но и с пользой провести время в тепле. Можно устроить, например, различные конкурсы, которые будут интересны и папам с мамами. Все это не сильно затратная история с точки зрения финансов.

Кстати, ресторанное меню в таких павильонах совсем не обязательно, вполне достаточно горячего чая, кофе и простой выпечки. Вот вам еще и поддержка малого бизнеса в городе, добавляет предприниматель.

А что думают по этому поводу сами жители города? Мы провели небольшой опрос в одном из торговых центров Сургута.

«Конечно, очень хочется больше проводить времени с детьми на воздухе, в парках, а не только в торговых центрах, – говорит сургутянка Нина С. – Мы с мужем бывали за границей, в том числе в северных, скандинавских странах. Там в парках полно павильонов, где можно не только согреться, но и весело провести время. Хочется, чтобы так же было и у нас, в нашем любимом городе».

По словам жителя поселка Дорожный, Евгения М., идея с павильонами хорошая, реализовать ее не так уж будет и сложно. Пример тому – Москва и Питер, где большинство парки уже работают в круглогодичном режиме.

С ним согласен и студент Андрей Г. «Давно уже следовало уделить внимание этому вопросу. Город наш молодой, сидеть по домам не хочется. А куда пойти – в торговый центр и «зависнуть» там на фудкорте? Кстати, не помешают паркам и теплые туалеты, которых пока в городе единицы», считает молодой горожанин.

Как видим, тема эта волнует многих жителей нашего города. Очевидно, что есть смысл обсудить ее на депутатском уровне с участием профильных специалистов городской администрации. Запрос у населения есть и его надо реализовывать, не дожидаясь пока горожане начнут привлекать к ней внимание окружных властей.


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Сегодня в 14:58, просмотров: 131, комментариев: 0
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