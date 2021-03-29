Управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов ответил на опросы читателей siapress.ru

Управляющий Западно-Сибирского филиала банка «Открытие» Виталий Мосунов ответил на опросы читателей портала siapress.ru. Банкир рассказал о том, как пандемия повлияла на работу банков, какие продукты кредитной организации оказались наиболее востребованными, а также ответил на вопросы о том, чего ожидать тем, кто собирается брать ипотеку или сохранить свои накопления.



- Пандемия и последовавший за ней экономический кризис повлияли на экономику многих компаний, какие-то стали вообще закрываться. Насколько надежно сейчас вообще держать деньги в банках, может лучше их куда-либо вложить и потратить?

- Спасибо за вопрос, и спешу успокоить, пандемия, безусловно, повлияла на экономику нашей страны, но банковский сектор оказался, пожалуй, одним из немногих секторов экономики, продолжившим свой рост. Банковская система России стабильна и прибыльна, доля проблемных или убыточных банков в общем объеме активов всех банков не превышает 5%. Это несущественная доля и оказать влияние на всю систему она не может. ТОП-10 банков страны, куда входит и «Открытие» абсолютно устойчивы. Так если говорить про наш банк, то уровень достаточности капитала у нас около 14% при нормативе в 11%. Поэтому опасений относительно сохранности ваших средств сегодня я бы сегодня не испытывал.

Что касается целесообразности размещения сбережений на счетах в банке, на вкладах или депозитах, то все будет зависеть от вашей конечной цели. Если все же первостепенна задача сохранить средства – то проще и надежнее всего это делать в банке. Если же получить высокую прибыль, то, соглашусь, доходность по вкладам сегодня ниже, чем по иным финансовым инструментам. Точно также нецелесообразно хранить деньги в банке, если у вас не решены жилищный вопрос, есть потребность в каких-то крупных приобретениях. Ставки по кредитам сегодня одни из рекордно низких.

- «Открытие» сейчас активно рекламирует свои кредиты по льготным ставкам. Есть ли к ним интерес?

- Потребительское кредитование – это наш основной вектор развития в Югре. Напомню, трехлетняя стратегия банка предусматривала масштабное изменение структуры активов банка, усиление и наращивание объемов кредитования населения. С 2018 года «Открытие» в Югре увеличил свой кредитный портфель в 3-4 раза. Например, наш портфель по ипотеке по состоянию на 1 января 2021 года превысил 17,4 млрд рублей, а по кредитам наличными – более 36,1 млрд рублей. Если говорить исключительно про динамику последнего года, то «Открытие» в округе увеличил свой кредитный портфель в розничном бизнесе на 10%. В целом по рынку ситуация такова, что многие наши коллеги либо не показали рост, либо столкнулись со снижением показателей. За весь 2020 год в Югре банк выдал кредитов наличными на сумму около 26 млрд – немного ниже значения за 2019 год. Причина, думаю, всем понятна, это связано с пандемией 2020 года.

— Из-за пандемии многие компании серьезно поменяли свой бизнес. Как банк «Открытие» откорректировал свою работу и за счет чего поддерживали свой бизнес?

- Пандемия подтолкнула нас к серьезным изменениям. Банк «Открытие» не стал исключением, мы ввели ряд дистанционных сервисов. Например, внедрили сервис предварительной записи в офис банка через сайт и мобильное приложение. Теперь клиенты не ждут своей очереди в банке, вместо этого заранее записываются в отделение на удобное число и время, чтобы получить необходимый сервис без очередей. Таких клиентов банк обслуживает в приоритетном порядке. Мы внедрили систему управления очередью для наших сотрудников. На мобильном телефоне консультанта отслеживается, с какими запросами приходит клиент. Чтобы сократить время ожидания в очереди, сотрудники берут на обслуживание клиентов с теми операциями, которые можно провести в мобильном банке и банкоматах. Кроме того, параллельно директор подразделения отслеживает ситуацию в режиме реального времени. Если сотрудники не справляются с потоком, он может подключиться к обслуживанию клиентов. У нас появился сервис доставки карт: ее можно заказать даже в тех городах, где нет отделений банка «Открытие». В общей сложности это 138 городов страны. 60% digital-продаж дебетовых карт оформляется с доставкой на дом. Банк также доставляет кредитные продукты. Более того, банк «Открытие» первым на рынке запустил услугу рефинансирования ипотеки без посещения офиса. Большое внимание уделяется клиентам сегмента малого и среднего бизнеса, ведь именно они были наиболее подвержены негативному влиянию карантинной жизни и ее последствий. Банк активно развивает и совершенствует линейку инструментов с господдержкой, участвует в профильных рабочих группах.

- Сейчас крайне привлекательные ставки по ипотеке, но, к сожалению, подросли цены и хорошие варианты квартир быстро уходят с рынка. Можете дать совет, торопиться ли с покупкой квартиры или можно ждать удачного варианта?

- Все зависит от вашей конкретной ситуации, что вам интересно и как обстоят дела с обеспеченностью жильем сейчас. Вы, безусловно, правы в том, что ставки по ипотеке сегодня находятся на исторически низком уровне. Благодаря запуску программ государственного субсидирования ставок по ипотечным кредитам минимальная ставка опустилась до 5,99% годовых, а по программе семейная ипотека - до 4,7% годовых. Льготная ипотека, безусловно, стала драйвером роста кредитования населения в прошлом году. За минувший год банк «Открытие» в Югре оформил ипотечных кредитов на сумму более 6 млрд рублей. Рост относительно показателей прошлого года - 38%. Как видите, 2020 год можно смело назвать бумом ипотечного кредитования. К сожалению, в условиях такого высоко спроса на недвижимость цены на жилье пошли вверх, а наиболее привлекательные квартиры быстро исчезли из продажи. По нашим оценкам, по госпрограмме выдается около 20-25% ипотечных кредитов. Ранее было заявлено, что программа завершится летом 2021 года. Тогда мы можем ожидать незначительной корректировки цен на новостройки и повышение ставок, ослабление темпов роста и объемов выдаваемых кредитов. Нужно понимать, что даже в этих условиях ставки существенно не изменятся. Уже сейчас «рыночная» ставка по ипотеке без госучастия – от 7,5% годовых. Поэтому, если у вас остро стоит вопрос с жильем, я рекомендовал бы приобрести квартиру сейчас, пока ставки низкие. Если же у вас есть где жить, и вам нужна квартира в конкретном районе или доме, то имеет смысл немного подождать, когда, возможно, пройдет ажиотажный спрос и расширится ассортимент.

- Можете дать совет, как накопить хотя бы какой-то небольшой первоначальный взнос по кредиту или просто финансовую подушку. При наших невысоких зарплатах, откладывать не получается…

- Прежде всего, хочу поддержать вас и отметить, что вы правильно рассуждаете про начало накоплений и необходимость формирования финансового резерва. На самом деле, уровень вашего дохода, зарплаты не всегда определяет вашу возможность к сбережениям. Как говорят специалисты, главное не суммы, которые вы откладываете, а привычка и регулярность взносов. Конечно, оптимальным был бы совет пересмотреть свои траты, отказаться от ненужных, найти доп. Заработки и увеличить доходную часть. Но я бы обратил ваше внимание еще и на то, как вы тратите деньги. На самом деле мы не всегда задумываемся над тем, насколько эффективно мы проводим самые простые платежи и платы. Открою вам небольшой секрет, многие наши клиенты научились зарабатывать, используя кредитную карту. Это отличный инструмент для того, чтобы сделать даже первые накопления. Схема очень проста: вы оформляете себе в «Открытии» кредитную OpenCardс льготным периодом в 55 дней и кредитным лимитом равным вашей ежемесячной зарплате. Допустим, что это будет 40 000 рублей. Первого, к примеру, апреля вы получаете зарплату, всю сумму размещаете на накопительном счете «Копилка» под 4% годовых, а весь месяц оплачиваете свои покупки кредиткой. За свои потраченные средства вы получаете cashback в 2% от суммы покупки (или 3%, если у вас на счетах в банке лежит не менее 500 тыс. рублей). Первого мая вы снова получаете зарплату и гасите ей задолженность по карте Никаких процентов за пользование деньгами банка вы не платите. Далее процедура повторяется каждый месяц. В итоге через год вы получаете 9600 в виде процентов по cashbackи 1600 рублей в виде процентного дохода от размещенной суммы на «Копилке». Согласитесь, просто расплачиваясь картой получить к концу года 11,2 тыс. рублей вполне неплохо. К слову, выдача кредитных карт у нас по итогам года никак не упали по сравнению с 2019 годом, это по-прежнему удобный и популярный продукт среди наших клиентов.

- У меня есть кредитная карта другого банка, но мне удобнее пользоваться картой вашего банка (зарплата в этом банке и банкомат рядом). Можно ли как-то переоформить кредитки?

- У нас есть прекрасное предложение по рефинансированию кредитов и кредитных карт других банков. Вы можете выпустить кредитную карту открытие с лимитом, необходимым для того, чтобы погасить задолженность по кредитке другого банка и закрыть ее. Заявку можно оставить в любом из наших офисов или на сайте банка. Кроме того, у нас есть карта 120 дней, по которой льготный беспроцентный период составляет 120 дней – вы можете закрыть кредитную карту в одном банке и 3 месяца не платить проценты «Открытию», постепенно сокращая сумму задолженности.

— Процент по вкладам совсем не радует своей доходностью. Что можете посоветовать, куда вложить свои деньги, чтобы хоть как-то заработать?

– Вы абсолютно правы, впервые в нашей истории, инфляция по итогам 2020 года превысила уровень доходности по банковским вкладам. Если ставка по вкладам в среднем у ТОП-10 банков находится на уровне 4,5% годовых, то инфляция по итогам 2020 года, согласно данным Росстата, составила 4,9% годовых. Мы видим четкую тенденцию по изменению структуры портфеля пассивов: идет прирост средств на накопительных счетах и счетах до востребования, тогда как на срочных депозитах (долгосрочных инструментах) заметно сокращение. Это свидетельствует о переходе клиентов к более гибкой модели управления своим капиталом. Они держат средства под рукой, чтобы, воспользовавшись конъюнктурой рынка, выгодно разместить их в более доходные инструменты. Растет интерес клиентов к инвестиционным инструментам, как сказали коллеги на одном из совещаний, идет борьба фондового рынка и банков за вкладчика. И это хорошо, но только если клиент правильно осознает свои риски.

2020 год принес нам не только снижение ставок по депозитам, но и риски, связанные с пандемией. Я думаю, именно это послужило драйвером роста для такого инструмента, как инвестиционное страхование жизни. Помимо отличной доходности данный продукт позволяет получить в комплекте и страхование жизни и здоровья, что в текущей ситуации актуально для всех. Например, продажи полисов ИСЖ (инвестиционного страхования жизни) выросли по итогам прошлого года на 16% до 4 млрд рублей. Также хочу отметить рост количества оформленных договоров индивидуальных инвестиционных счетов. Это лучший вариант для начинающих инвесторов, ведь помимо возможности приобретать ценные бумаги напрямую на бирже клиенты получают право на возврат подоходного налога от государства до 52 тысяч рублей в год (ст. 219.1 НК РФ). В прошлом году был популярен интересный продукт «Двойная выгода» – это сочетание вклада и инвестиций. Клиенты получают гарантированный доход за счет депозита и налоговый вычет, а также дополнительный доход за счет инвестиционной части.

- Как ваш банк готов помогать клиентам-предпринимателям, пострадавшим от кризиса?

- «Открытие» был одним из первых банков, кто еще до начала государственных программ объявил о своей готовности помогать клиентам. Общий уровень поддержки бизнеса, который банк оказал, за 2020 год превысил 160 млрд рублей. Это были и кредитные каникулы и реструктуризация кредитов и кредитование по госпрограммам. Отмечу, что по итогам 2020 года банк выдал более двух млрд рублей кредитов компаниям малого и среднего бизнеса, которые считались наиболее пострадавшими от кризиса. К сожалению, это меньше, чем в 2019 году, опять же потому, что и банк, и клиенты не работали несколько месяцев в полном объеме. Мы надеемся, что в 2021 году мы сможем компенсировать потери и нарастить активность бизнеса. Банк для этого предпринимает все усилия, мы разработали множество новых удобных продуктов, добавили новые сервисы и возможности в интернет-банк для предпринимателей. Мы видим потенциал своего развития в укреплении отношений с предпринимательским сообществом. Со своей стороны банк оставил в силе меры, которые призваны были поддержать предпринимателей: сниженные комиссии по эквайрингу и РКО, отмены платежей за отдельные услуги и т.д. Мы открыты для бизнеса и всегда нацелены на конструктивный диалог.

- Можете дать прогноз на 2021 год, какие будут ставки по кредитам, курс валюты и т.д.

- Самое неблагодарное дело в нашей работе – давать прогнозы. В текущей крайне нестабильной экономической обстановке это делать крайне рискованно. У нас есть ожидания нашего аналитического подразделения – «Открытие Research» о макроэкономических тенденциях этого года. Прежде всего, как уже отмечалось, мы ожидаем замедление темпов ипотечного кредитования после высоких цифр 2020 года. Этому будет способствовать и сворачивание программы льготного кредитования. Также ожидается, что начнут восстанавливаться располагаемые доходы населения, что, в свою очередь, вызовет спрос на более рискованные банковские продукты – автокредиты и потребительское кредитование. На рынке сбережений, как я уже тоже отмечал, банки, скорее всего, будут конкурировать с фондовым рынком, либо искать варианты комплексных банковских продуктов с инвестиционными составляющими. Основной спрос на сбережения сместится в эту сторону.