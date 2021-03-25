Авария в Нижневартовском районе: расследование и итоги

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​Расследование аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза»: как все было на самом деле

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​Расследование аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза»: как все было на самом деле

Авария на трубопроводе “СибурТюменьГаз” стала одним из самых обсуждаемых событий в Югре. Мы восстановили хронологию событий, поговорили с экспертами и выяснили к каким последствиям для региона могла привести привести авария.

Шестого марта на реке Обь произошел пожар. Социальные сети заполнили эффектные, но пугающие видео местных жителей. Как почти сразу стало известно, пожар начался в результате утечки широкой фракции легких углеродов (ШФЛУ), так же известной как пропан-бутан. Этот продукт достаточно востребован в бытовой жизни: пропан-бутан используется при отоплении домов, для работы сварочных аппаратов, им же заправляют зажигалки. Если смотреть дальше, то из него делают пластики разного назначения – от медицинских масок до детских игрушек.

По оценкам Ростехнадзора, в отсеченном после аварии участке газопровода содержалось порядка 700 тонн ШФЛУ, однако сразу после обнаружения утечки, руководством “Сибура” было принято решение утилизировать 90% от общего объема газа, чтобы осуществить контролируемое сжигание. Заместитель председателя комитета по экологии “Деловой России” Наталья Беляева: «Согласно имеющимся данным, была произведена утилизация оставшихся углеводородов через амбары дожига с одновременным опорожнением трубопровода. Действия специалистов «СибурТюменьГаза» были произведены в координации с надзорными ведомствами».

Аварии на объектах, связанных с добычей, транспортировкой или переработкой нефти и газа - случаются. Однако провести аналогию между пожаром на Оби и, например, разливом нефтепродуктов под Норильском летом 2020 года, нельзя. «ШФЛУ в основном состоит из летучих углеводоров, утечка которых не несет опасность для окружающей среды. В этом принципиальное отличие от утечек нефти, где таким простым способом проблему решить не удаётся. Но летучесть создаёт и повышенную пожароопасность, поэтому и произошло возгорание, которое было локализовано и ликвидировано», - считает аналитик информационно-аналитического центра RUPEC Александр Собко.

С ним соглашается бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов: “Рассматривая аварию на Оби, нельзя говорить хотя бы о малейшем сходстве с нефтеразливами, которые приводят к массовой гибели флоры и фауны.

Нефть - создает пленку, не пропускает воздух, а ее сбор и утилизация занимают большое количество ресурсов. Газ же может быть сожжен на месте, без выделения вредных веществ в атмосферу. Как раз это и произошло в рамках ликвидационных работ - вышедший газ сгорел на поверхности, а оставшийся в трубопроводе - был сожжен в специализированных амбарах”.

Экспертное сообщество и профильные организации, в целом, оценили меры принятые компанией как правильные. Президент Российского Союза химиков и член Правления РСПП Виктор Иванов считает, что благодаря действиям компании удалось минимизировать вред для окружающей среды. «Конечно, случай неприятный, но практически сразу специалисты освободили трубу, выкачав оставшийся в ней газ. Дожгли все остатки, попавшие на лед и в воду, поэтому здесь проблем никаких нет», - заявил Иванов.

“Сжигание газа является наиболее безопасным вариантом дегазации воды. Большую долю газовой смеси составляет пропан, а он сгорает практически без остатка и не оставляет углеродный след в атмосфере”, - подтверждает слова члена правления РСПП Юрий Ленерт, заместитель директора по развитию защиты исследовательской школы химических и биомедицинских технологий национального исследовательского Томского политехнического университета:

И все же, несмотря на однозначную оценку экспертов, остаются опасения по поводу последствий аварии - действительно ли, столь крупное ЧП может пройти без ощутимых последствий для окружающей среды? По прошествии нескольких дней с момента аварии, надзорные органы провели ряд мероприятий.

Роспотребнадзор 7 марта провело отбор проб на наличие определяемых концентраций нефтепродуктов в воде притоков реки Обь в черте города Лангепаса (протока «Каюковская», «Чумпас»). Как сообщается в пресс-релизе ведомства “По результатам санитарно-химического исследования 2х проб воды поверхностных водоемов – протоки «Чумпас» в зоне переправы и протоки «Каюковская» в районе пляжа количество определяемых концентраций нефтепродуктов не превышает гигиенические нормативы”.

Данные Росприроднадзора опубликовал ТАСС. Специалисты «не обнаружили загрязняющих веществ в воде и воздухе на месте аварии трубопровода "СибурТюменьГаза" в Ханты-Мансийском автономном округе (Югре) и ниже по течению реки Оби».

А 12 марта местное подразделение Росприроднадзора официально опровергло информацию о массовой гибели рыбы в двухстах километрах от места пожара.

«Это связано с низким уровнем кислорода в Оби. Данное явление ежегодное. Отмечу, что низкое содержание кислорода выявлено и в районе Нефтеюганска по итогам исследования проб поверхностных вод, отобранных специалистами центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. С происшествием на продуктопроводе это не связано», – заявил заместитель губернатора ХМАО Андрей Зобницев.

Тем не менее, авария в очередной раз привлекла внимание власти и общества к общей экологической обстановке на Оби, которую с трудом можно оценить как удовлетворительную. Напомним, Обь входит в тройку самых грязных рек России согласно различным рейтингам. Пока эксперты продолжают изучение причин возгорания, мы будем пристально следить за расследованием.


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Сегодня в 18:36, просмотров: 147, комментариев: 0
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