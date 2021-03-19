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​Специалисты РАН проанализируют экологические последствия аварии на продуктопроводе СибурТюменьГаза

Специалисты будут заняты изучением проб воды донных отложений для исследования в них компонентного состава углеводородов

​Специалисты РАН проанализируют экологические последствия аварии на продуктопроводе СибурТюменьГаза

Специалисты сибирского отделения Российской академии наук приступили к работе на месте происшествия на реке Обь в ХМАО. В состав группы вошли доктора и кандидаты наук, члены-корреспонденты РАН, руководитель научно-исследовательского центра «Экология» СО РАН и другие эксперты, которым предстоит провести комплексное и всестороннее исследование возможных экологических последствий пропуска ШФЛУ на продуктопроводе.

По данным пресс-службы «СибурТюменьГаза», в ближайшие семь дней специалисты будут заняты изучением проб воды донных отложений для исследования в них компонентного состава углеводородов. Ранее в районе резервной нитки выше по течению на расстоянии до 1500 м, для контроля и мониторинга возможного наличия газа было пробурено 136 лунок. Превышений норматива по углеводородам в них выявлено не было.

Кроме того, проведены исследования образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятые 16 марта. Их изучали в аккредитованной химической лаборатории специалистынаучно–исследовательского проектного института АО «НижневартовскНИПИнефть».

«По результатам исследований ниже по течению от продуктопровода превышений ПДК по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 метрах выше по течению от продуктопровода пробах специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК по углеводородам, состав которых требует дополнительного изучения. Данный вопрос будут исследовать независимые эксперты сибирского отделения Российской академии наук», - сообщает пресс-служба компании.

Сейчас ее сотрудники продолжают контролировать процесс очагового горения продукта на поверхности реки в координации с надзорными ведомствами. Это один из наиболее безопасных способов ликвидации последствий происшествия: так как лед на реке толстый и пористый, газ горит малыми частями под естественным атмосферным давлением.

Пресс-служба компании пояснила, что наличие в продуктопроводе остаточных углеводородов исключено. 19 марта площадь очагового горения снизилась до меньших объемов по сравнению с 16 марта, очаги продолжают затухать. В данный момент продолжает свою работу комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов.

Кроме того, на конец апреля намечено проведение круглого стола в Общественной палате РФ по результатам анализа и расследования причин аварии при участии WWF и СИБУРа.


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19 марта в 21:11, просмотров: 206, комментариев: 0
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