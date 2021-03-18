Водолазы выяснили, что на дне Оби вдоль продуктопровода «СибурТюменьГаза» нет следов аварии

Группа АО «МРТС» приступила к обследованию дна и продуктопровода на месте утечки газа в акватории реки Обь. Об этом 18 марта сообщили в пресс-службе «СибурТюменьГаза». К работам водолазы приступили накануне, когда закончили исследования дна реки гидрологи, которые не обнаружили каких-либо отклонений в его рельефе.

«Водолазы при помощи специального оборудования обследовали дно реки в оси основной нитки продуктопровода. Обследование показало, что на дне нет очевидных мест аварии, ям или кратеров, элементов разрушения продуктопровода. Согласно отчету экспертов, дно имеет ровный рельеф, что подтверждает полную работоспособность основной нитки», — говорится в сообщении «СибурТюменьГаза».

Была исследована герметичность отсеченного участка резервной нитки продуктопровода, ранее эти работы были согласованы с Ростехнадзором. Сейчас в продуктопровод подается инертный газ, который помогает поддерживать давление. Ведется подготовка к диагностике, которую проведут интеллектуальным снарядом, предоставленным компанией Rosen Europe B.V.

В акватории реки Обь, в районе резервной нитки выше по течению на расстоянии до 1500 м, было пробурено 96 лунок и произведен отбор проб воды из них. Это было необходимо для мониторинга возможного наличия газа, но превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) не зафиксировано. Сейчас также проводится исследование образцов проб воды с разных точек реки Обь, взятые 12, 13 и 14 марта. Их изучают в аккредитованной химической лаборатории научно–исследовательского проектного института АО «НижневартовскНИПИнефть». В образцах, взятых ниже и выше по течению от продуктопровода (500, 1000 и 1500 метров), превышений ПДК по углеводородам не выявлено. Два образца, отобранных в 500 метрах выше по течению, требуют дополнительного изучения. Собственная лаборатория предприятия также проверяет пробы воды и воздуха, на 17 марта превышений не зафиксировано.

В дальнейшем исследованием возможных экологических последствий в Нижневартовске займутся специалисты сибирского отделения Российской академии наук. Работники АО «СибурТюменьГаз» продолжают контролировать процесс очагового горения продукта на поверхности реки в координации с надзорными ведомствами. Расследованием происшествия занимается комиссия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов.