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​Эксперты не обнаружили больших угроз природе при утечке газа у СИБУРа

Авария на продуктопроводе существенно отличается от нефтяных разливов, считают эксперты

​Эксперты не обнаружили больших угроз природе при утечке газа у СИБУРа

Авария, произошедшая 6 марта на продуктопроводе компании «СибурТюменьГаз» не нанесет большого вреда окружающей среде, считает координатор программ Проектного офиса развития Арктики Андрей Иванов.

«Авария на продуктопроводе существенно отличается от нефтяных разливов, — считает эксперт, — это широкая фракция углеводородов, которая представляет собой смесь газов и газового конденсата. Этот состав практически полностью выгорает. Поэтому имевшее место аварийное возгорание в значительной степени послужило снижению воздействия на окружающую среду. В случае разливов нефти нейтрализовать ситуацию гораздо сложнее».

С ним согласен Юрий Ленерт, заместитель директора по развитию защиты исследовательской школы химических и биомедицинских технологий национального исследовательского Томского политехнического университета: «Опасность при утечке нефти — в том, что на воде образуется плёнка, которая несёт опасность для водных обитателей и в целом загрязняет воду. Сбор и утилизации такой нефтяной плёнки — очень затратный процесс. Газ же не может образовывать пленку, это просто пузырь «воздуха», который может выйти из воды естественным путем или сгореть, не навредив окружающей среде».

Эксперты едины во мнении: решение контролируемо сжечь газ было правильным. Газ полностью сгорает, практически не оставляя углеродного следа в атмосфере.

Это подтверждается данными Роспотребнадзора Югры - отклонений от нормы в воде и воздухе не было обнаружено как в самом месте аварии, так и ниже по течению Оби — в Лангепасе, Мегионе, селе Покур и деревне Вата Нижневартовского района.


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Сегодня в 16:33, просмотров: 290, комментариев: 2
Комментарии:
вера
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Сегодня в 16:57
ужас
Мономах
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Сегодня в 18:02
ВоВо! Именно в деревне Вата и катали это "заключеньице"!
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