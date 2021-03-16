В последнее время к Оби приковано повышенное внимание со стороны экологов и общественности на фоне аварии на трубопроводе «СибурТюменьГаза». Однако, рассматривая вопрос влияния на экологию реки техногенных причин, становится ясно, что проблема ее загрязнения уже не первый десяток лет носит системный и массовый характер.

Еще в 2017 году Обь была признана самой грязной в России. Доклад Министерства природы «О состоянии и об охране окружающей среды в Российской Федерации» обозначил, что в Оби присутствуют соединения меди, цинка, марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот и прочие химические элементы в несвойственных и превышающих норму объемах. С тех пор ситуация не изменилась – Обь возглавляет антирейтинг самых загрязненных рек страны.

Как отмечают экологи, загрязнение воды реки преимущественно происходит вследствие сброса в нее промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов. В некоторых водоемах загрязнение настолько велико, что произошла их полная деградация как источников водоснабжения. В Обь также попадают и сточные воды – порядка 85 млн кубометров неочищенных стоков попадают в водоносную систему региона, в том числе и в грунтовые воды.

Загрязнение реки начинается в верхнем течении и продолжается в среднем течении, где находится множество предприятий нефтегазового комплекса. Основная масса загрязняющих веществ от промышленных объектов в реку с поверхностным и подземным стоком с буровых и технологических площадок, с водами притоков, пересекающих районы нефтедобычи, а также со сточными водами крупных городов (Нижневартовска, Сургута, Мегиона, Нефтеюганска). Причем загрязнение нефтепродуктами особенно серьезно в нижнем течении – здесь предельно допустимые концентрации превышены в 9-10 раз.

По данным Нижне-Обского бассейнового управления, в целом по XMAO 55,6 % загрязненных вод сбрасывается в естественные водоемы. Более всего воды без очистки сбрасывает Нефтеюганский район, недостаточно очищенной — Сургутский район.

Таким образом, можно сказать, что ЧП на продуктопроводе «СибурТюменьГаза» - частный случай, который занимает далеко не первое место в числе загрязняющих Обь инцидентов и событий. К слову, исходя из анализа воды вверх по течению от места выпуска газа из трубопровода, экспертами также было зафиксировано загрязнение нефтепродуктами. Полной информации о влиянии аварии на трубе СИБУРа пока что нет, и ущерб только предстоит выяснить, но первые результаты по словам экологов не дают повода говорить об экологической катастрофе.

Данные за несколько последних нет говорят о том, что проблема сохранности природы в Югре сейчас является крайне важной и актуальной, и решать ее нужно системно, при участии правозащитных организаций, активистов, и профильных ведомств.