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​«СибурТюменьГаз» приступает к очередному этапу ликвидации последствий аварии на Оби

На месте ЧП в Нижневартовском районе завершились работы гидрографов

​«СибурТюменьГаз» приступает к очередному этапу ликвидации последствий аварии на Оби

Как и планировалось, сегодня на месте ЧП в Ханты-Мансийском автономном округе были завершены работы специалистов-гидрографов. Они исследовали состояние дна реки и продуктопровода, из которой в ночь с 6 на 7 марта произошла утечка пропана и бутана. Теперь к работам приступают специалисты, которые начнут мероприятия по полной очистке реки от возможных остаточных продуктов газопереработки. Для этого «СибурТюменьГаз» использует новейшее оборудование – специальный полиуретановый манжетный поршень.

«Очистной поршень „Семигор М4“ разработан и применяется для выполнения специальных операций по удалению и вытеснению из трубопровода рабочей среды. Корпус поршня обеспечивает максимальную проходимость по трубопроводу, а четыре мягких манжеты обеспечивают ему максимальную устойчивость при движении и плотность прилегания к стенке. Вытесненные остаточные продукты будут утилизированы в специальных амбарах дожига. При проведении этих работ может наблюдаться кратковременное появление дыма», — говорится в сообщении пресс-службы «СибурТюменьГаза».

Сейчас на поверхности реки Обь наблюдается возгорание на участке 40 квадратных метров. «Специалисты АО «СибурТюменьГаз» полностью контролируют процесс в координации с надзорными ведомствами. Выжиг продукта, в том числе и в проектных амбарах, является одним из самых безопасных способов его утилизации», — заявляют в компании. Аварийно-восстановительное подразделение «СибурТюменьГаза» завершило работы по вскрытию трубы в береговой линии, в результате исследований повреждения продуктопровода не были обнаружены.

Специалисты приступят к работам после обсуждения и согласования данной программы, в том числе с экспертами Ростехнадзора. Комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора с привлечением представителей других надзорных органов продолжает свою работу. За прошедшую неделю пакеты документов по запросам были направлены в Ростехнадзор, Росприроднадзор, Росрыболовство, прокуратуру, МЧС и МВД, уточнили в компании.

По мнению заместителя директора по развитию ИШХБМТ ТПУ Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский Томский политехнический университет» Юрия Ленерта, происходящее сейчас на Оби — ожидаемый процесс, который не представляет опасности.

«Порыв произошел под водой, поэтому мы и видим остаточное тление. Добавлю, что тушить его не стоит – утилизация остаточных углеводородов сейчас происходит самым безопасным способом. Ему просто надо время прогореть, если хотите, протлеть, полностью. Это безопасно для окружающей среды. Помните, сколько у вас горело факелов в свое время? Компании просто сжигали попутный газ десятилетиями. Сейчас идет естественный процесс, который не займет много времени», - сказал эксперт.


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15 марта в 20:52, просмотров: 375, комментариев: 1
Комментарии:
йося
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15 марта в 23:31
А активист не сдаётся и решил утереть нос сибуру собрать компру и доказать что сибур не прав, планирует лететь аж в Ханты-Мансийский и дальше по Оби на сверлить дырок и набрать паленой воды и макнуть в неё продуктопроводчиков, вот такой вот неравнодушных гражданин российской федерации

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