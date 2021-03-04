Сургутский «Гулливер» делает невозможное возможным

Ни дня без строчки. Привыкла. Приучили. Как приучили, так и читаю, всей семьей читаем в запой.

Обеденный сон у ребятишек — улеглись. В однокомнатной квартире не разгуляешься, поэтому ремонт делали с учетом того, что пространство для личной жизни — это кухня. Там разместили мягкую мебель с учетом того, что бы можно было пару часов книжку почитать и спальным местом служило, малогабаритное кресло-кровать — то, что надо, служит уже седьмой год, служило. Уселась поудобнее, потянулась за книжкой, облокотилась на подлокотник. Треск! Думала, дом рушится, нет — к счастью, только кресло подо мной. Сложилось как карточный домик. И я в эпицентре, как герой Сервантеса, придавленный своими же доспехами, то ли лежу, то ли сижу, пошевелиться боюсь — плакать или смеяться… Хохотали: так мы еще не утилизировали мягкую мебель.

Недолго думая, собрались и рванули по магазинам. Спать-то на чем-то надо. В принципе, мебельные магазины, такие масштабные, нам знакомы, дорожки проторенные. Решили проехаться именно по мебельным мультицентрам. Хотели сэкономить время, не очень отвлекаясь на другие плюшки для дома. Первым делом поехали в один из мегамоллов. Однако принцип сэкономить время и не отвлекаться здесь не прокатил. Рот открыли уже при входе, на посуду и прочую нужную и не очень утварь: баночки, вазочки, салфеточки. Дети на яркое и блестящее — как сороки, того и гляди, что уронят или разобьют. Пока дошли до мягкой мебели, устали, муж за детьми смотрит, я пытаюсь из скромного выбора мягкой мебели, которая размещена в торговом зале, сделать хоть какой-то вывод. Тесно, жарко, того, что нам нужно, мало. Пока консультанта дождались — снуют туда-сюда и все «я не из этого отдела» — расспросили про один диванчик. Оказался дороговат, так как у нас нет скидочной карточки и диван не по акции. Получили консультацию, что предварительно нужно на сайте смотреть, а еще лучше после этого на горячую линию позвонить, уточнить детали по наличию-отсутствию, цвету, размеру и стоимости. Уехали. Решили, что так и сделаем — предварительно сайт изучим.

Дальше поехали по пути в специализированный мебельный магазин. По дороге я решила, наученная опытом, на сайте глянуть, подготовленная хотела явиться. Тут подвох меня ожидал. На сайте цены не указаны. Как так? Для чего вообще тогда сайт предназначен? Еще не доехали — я уже недовольна. Тут еще на парковке долго крутились, для пятиэтажного здания очень маленькое пространство для машиномест. Хорошо, что на трех этажах расположена мебель. Несмотря на вроде бы большое пространство, все заставлено, мебель друг на друге. Всего полно. Кухни, шкафы, прихожки, детские и, конечно, мягкая мебель. Диваны от 13 000 рублей. Раздвижные раскладные — всякие. Тоже странно, работают с пятью российскими фабриками, а не всю мебель могут под заказ сделать. Может, около 50 штук мы насчитали диванов. Не купили, хотя и дело не в цене, она-то как раз и низкая, как и качество. Нам так показалось.

Нашу первую мебель покупали в одном из старейших сургутских магазинов. Сто лет там не были, забыли, что вечером, туда лучше не соваться, так как машину поставить некуда от слова совсем. Года три точно не были, родителям на дачу табуретки последний раз брали, там ничего не изменилось — при входе справа прихожка, слева пуфик. Прошли по лабиринту из мягкой мебели. Нашли кровать, которую смотрели, когда еще детей не было, только жить начинали, мечтали, что такую спальню купим: шкаф и кровать с вензелями и зеркальной дверкой; тогда так модно было. Может и не именно она, но похожая очень. Кстати, и другая мебель тоже будто и не поменялась. Вроде и люди ходят и грузят на доставку, но не покидало чувство, что время здесь остановилось лет десять назад. Диванов тоже около 50 штук в наличии. Все подробно рассмотрели — работают с десятью фабриками, из Белоруссии даже везут. Пока диван смотрели, одна парочка пришла разбираться, что шкаф брали — он то ли с браком шел, то ли при доставке дверку повредили, на приличную скидку ребята договорились, замену требовать не стали. Тоже не присмотрели ничего для нашей маленькой, но очень уютной квартирки. Все одинаковое, как у всех, мебель как штампованная — расцветка, модель как от одного производителя. Нет такого, что мы искали, — простого, но со вкусом и индивидуальностью. Под заказ долго делают до 2,5 месяца ожидания. Нас направили во второй их же магазин, там вроде как выбор больше, но мы уже не поехали. Надо было торопиться.

Предпоследняя остановка — один из самых крупных когда-то мебельных магазинов. Хоть парковка нормальная. Хотели быстро пробежаться. Не получилось. Три (или пять?!) этажа мебели, диванов около 200 штук в наличии. Со скидкой, по акции, по дороже, кожа белая, бархат красный — чего только нет. Корпусной мебели тоже много. Хорошо, что у каждого представителя есть кредитный специалист: на всякий случай, если бы не уложились, пришлось бы очередной кредит брать. Пока по этажам бегали, дети разнылись, мы устали их на руках таскать. Как без лифта можно вообще такое здание строить? Все для людей. Уже в машине на сайт заглянула. Сайт есть, информации нет.

«Гулливер» мы решили оставить напоследок. Вот тут мы уже при входе выдохнули или вернее наоборот вдохнули. Светло, просторно, много воздуха и, я бы даже сказала, какого-то комфорта от упорядоченности мебели. Хотя до мебели было далеко. Первым делом побежали подкрепиться в кафе. Перекусили, сил набрались. Дети маленько в себя пришли от усталости и от того, что мы их задергали. Прошлись, на лифте поднялись. Все посмотрели. 200 мебельных фабрик! На каждом диванчике можно посидеть, никто не толкается, ноги твои не мешают в проходе. Дети спокойно попрыгали, проверяли пружины. Место позволяет раздвинуть даже самый огромный диван. Как обычно себе искали маленький на кухоньку, но не удержались просто для интереса глянули за 150 000 рублей угловой, там спальное место как кровать — евроразмер и матрац ортопедический: все как-то компактно складывается, заворачивается, что и не поймешь, где оно прячется. Есть еще дороже хотя и размером меньше: там крутость в качестве фурнитуры и какая-то специальная сушка и обработка бруса, что он при эксплуатации становится только прочнее. Ни один консультант нам не ответил, что нет возможности сделать под заказ по нашему желанию. За время нахождения, мы решили, что у «Гулливера» девиз — невозможное сделать возможным. На все наши хотелки получали одобрительный ответ. Попутно полюбовались гранитными столешницами на кухню, дети посидели на высоченных барных стульях за стойкой, опустошили вазочку с конфетами. Мы с выбором определились. Напоследок в салоне света купили торшер — давно хотела, чтобы чтение уютней было.

Традиционно в конце надо бы сделать вывод. Мы свой вывод сделали. А вы?