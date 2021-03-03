Как самоизоляция повлияла на жизнь одного из крупнейших операторов связи страны — Tele2

«Пандемия внесла коррективы» — сегодня это клише, охотно повторяемое при любом подведении итогов 2020 года. Для разных отраслей и сфер жизни эти коррективы порой диаметрально противоположные — позитивные и не очень. Объединяет их одно: мир изменился, и в этой новой реальности следует искать новые возможности для развития.

Один из крупнейших российских операторов связи — Tele2 — такие возможности нашел без труда. О них — в материале siapress.ru.

Первые в мире

Главное достижение, которому никакая пандемия не в силах помешать: среди 417 операторов по всему миру Tele2 выделился как самый быстрорастущий. Так, среднегодовые темпы роста сервисной выручки за период 2015-2019 годы составили 11,4 процента. Отрыв даже от второго места велик — на 3,9 процента: следующие за Tele2 показатели — у французов Free Mobile (7,5 процента); в тройке также T-Mobile USA с четырехпроцентным отставанием.

Пандемия требует онлайна

Очевидно, что режим самоизоляции, введенный с Югре в марте прошлого года, потребовал перехода населения в режим онлайн — пользователи смартфонов, планшетов, компьютеров ответили на соответствующее постановление губернатора ХМАО Натальи Комаровой ростом потребления интернет-трафика. У Tele2 он составил 27 процентов — качать файлы, слушать музыку, смотреть фильмы и сериалы бросились все, но в лидерах предсказуемо оказались крупнейшие города округа — Сургут, Нижневартовск и Ханты-Мансийск.

Для части аудитории потребовалось серьезное обновление парка беспроводных устройств — в итоге за год клиенты Tele2 в ХМАО на 26 процентов увеличили количество 4G-девайсов. Берут в основном смартфоны и планшеты на Android — Samsung, Huawei, Xiaomi. В крупных городах высока доля айфонов.

Все возрасты покорны

Режим самоизоляции действует и сегодня – правда, касается он в первую очередь населения возраста 60+. Доля абонентов Tele2 этой категории в 2020 году выросла до 15%. Все больше клиентов 60+ переходят с кнопочных устройств на смартфоны. Онлайн осваивают ради шоппинга, стриминга и, конечно, общения в мессенджерах с детьми и внуками — на одного абонента сегодня приходится до десяти гигабайт трафика.

На активность внуков, к слову, пандемия вряд ли сильно повлияла: как сидели в смартфонах, так и сидят — их затянули соцсети, из которых, кстати, доступ к самой модной — TikTok — Tele2 тоже сделала бесплатным, как и к остальным популярным социальным сетям и мессенджерам (WhatsApp, Instagram и так далее).

От соцсетей не отстают онлайн-магазины, причем интернет-коммерция развивается и внутри самого оператора: по словам директора филиала Tele2 в ХМАО Марка Малахова, даже симки сегодня заказывают через интернет. Так, количество заказов SIM-карт онлайн-способом выросло за 2020 год на 101 процент: не выходя из дома, можно купить, заказать доставку в нужную точку и зарегистрировать.

Фото: mobpom.ru

Преимущества, которые SIM-карты дают пользователям, тоже обновились: сегодня мобильный оператор предлагает пользователям тариф «Везде онлайн» с эксклюзивным бесплатным безлимитным доступом к мультимедиа сервису Wink с 20 тысячами фильмов; актуальными остаются и другие фирменные фишки Tele2 — по-прежнему остатки минут и гигабайт к началу нового месяца не сгорают, их можно переносить вечно, а еще можно делиться трафиком с другими абонентами оператора, причем в рамках не одного региона, а всей страны.

Сеть растет

Эти предложения актуальны практически для всего населения Югры — на сегодня сеть 4G доступна для 96 процентов жителей региона, при этом голосовая связь второго поколения доступна для 99,6 процента югорчан. Однако, даже достигнув практически полного покрытия, Tele2 останавливаться не собирается. Более того, впечатляющие количественные показатели для оператора — повод продолжать совершенствовать показатели качественные.

В 2020 году именно этим и занимались: строили новые базовые станции и расширяли емкость уже существующих.

Как водится, есть нюансы, которые принес собой режим самоизоляции. «Ранее мы понимали, где наши абоненты живут и работают, — и выстраивали инфраструктуру соответствующим образом: так, чтобы трафик распространялся равномерно по всей сети, — объясняет Марк Малахов. — При пандемии же трафик в транзитной сети «дом-работа» сократился, зато существенно выросла нагрузка на сеть в местах проживания абонентов: многие перестали ездить на работу, перейдя на удаленный режим. Естественно потребовалось снять эти перегрузки, и нам это сделать удалось».

Для этого 19 процентов базовых станций Tele2 оперативно модернизировали, ориентировав их на предоставление услуг связи четвертого поколения.

В 2021 году постепенно все возвращаются на рабочие места, но работа по улучшению сети не сворачивается: покрытие становится более стабильным и надежным в городах и на месторождениях. Также взялись за дачи — в 2019 году Tele2 вышла в пригороды Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска, и спустя год это решение оказалось едва ли не провидческим: получив возможность работать дистанционно, часть населения округа переселилась на собственные дачные участки, где, конечно, потребовалось стабильное подключение к интернету.

Что дальше?

Как мы уже сказали, постепенно жизнь возвращается в привычное русло, однако уроки, которые коронавирус преподал нам всем, останутся актуальными еще долгое время. Для Tele2 это сложное время стало поводом для мощного рывка в сфере обслуживания своих клиентов — и сегодня, при отсутствии необходимости возвращать режим самоизоляции, оператор связи продолжает расширять сеть, говорит Марк Малахов: «Мы будем продолжать работать, чтобы пользование нашим сервисом оставалось беспрепятственным, надежным и комфортным».