С 1 марта по 30 апреля «Инвитро» проводит в Сургуте акцию по профилактике заболеваний щитовидной железы

Среди всех эндокринных заболеваний патологии щитовидной железы занимают второе место по распространенности после сахарного диабета. На их долю приходится 40-55% всех эндокринных заболеваний.

Щитовидная железа – небольшой, но очень важный орган человека. Функцию щитовидной железы рекомендуется проверять ежегодно, так как её патология может стать причиной нарушений в обмене веществ, работе сердца и желудочно-кишечного тракта, угнетению психической и половой активности.

Нарушить работу органа могут стресс, недостаток йода в пище или сбои в работе других органов. Часто симптомы заболеваний щитовидной железы могут развиваться незаметно – их списывают, к примеру, на усталость или другие болезни.

С 1 марта по 30 апреля 2021г. медицинская компания «Инвитро» проводит акцию в г.Сургут, которая направлена на профилактику заболеваний щитовидной железы. Акция дает возможность пройти исследования основных показателей щитовидной железы по специальной цене – 530 рублей (взятие биоматериала оплачивается отдельно).

Регулярные обследования особенно важно проходить людям, подверженных факторам риска возникновения патологий железы. К таким факторам относят женский пол, возраст старше 60 лет, наличие других аутоиммунных заболеваний, патология щитовидной железы у родственников.

В состав акционного профиля входят следующие анализы:

№ 56 Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин)

№ 55 Тироксин свободный (Т4 свободный)

№58 Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела)

ТТГ – тиреотропный гормон – вырабатывается гипофизом и регулирует синтез гормонов щитовидной железы. Определение концентрации ТТГ позволяет выявлять начальные стадии заболеваний, когда показатели тиреоидных гормонов в крови еще находятся в норме. Обычно при скрининговом исследовании функции щитовидной железы ТТГ используют в качестве единственного теста или в комплексе с определением свободного Т4 и антител к ТРО.

В «Инвитро» вы можете выполнить обследование для определения функционального состояния щитовидной железы. Подробности об акции доступны на www.invitro.ru и по телефону 8 (3462) 58-95-90 и 8 (3462) 38-02-38

Адреса медицинских офисов Инвитро в г. Сургут:

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