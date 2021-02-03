Обзор лекарств против гриппа и ОРВИ

Лекарства против гриппа и ОРВИ часто вызывают бурные дискуссии. В народе эти препараты называют «фуфломицинами». Но врачи уверяют: мифы и фейки о медикаментах-«пустышках» распространяют те, кто не разбирается в особенностях и механизмах действия противовирусных средств.

Слухи о недоказанной эффективности противовирусных препаратов зачастую опираются на личное мнение. Одним пациентам лекарство не помогло, а у других якобы и вовсе вызвало осложнения.

Мало кто понимает, почему так происходит. Причин может быть много, утверждают медики, ведь на эффективность препарата влияет ряд факторов. Каких именно — узнаем из статьи. А еще разберем, как работают различные лекарства против гриппа и ОРВИ и чем опасны мифы об отсутствии доказательной базы у этих средств.

Мифы о противовирусных препаратах: чем опасны и откуда берутся

Представьте, что врач диагностировал у вас грипп или ОРВИ и назначил противовирусное средство. А вы буквально вчера посмотрели в Интернете очередное «разоблачающее» видео, в котором утверждается, что лекарства от респираторных инфекций не имеют доказательной базы.

Что вы почувствуете? Скорее всего, раздражение по отношению к врачу: назначил очередной «фуфломицин», прием которого — деньги на ветер. Так получается, что вбросы не просто работают против нас, заставляя пренебрегать полноценным лечением, но и подрывают доверие к врачебному сообществу. В глазах пациентов доктора превращаются в маркетологов, пытающихся «продать» очередной препарат.

К счастью, нам доступна достоверная информация о лекарственных средствах: научные статьи и данные о клинических исследованиях. Прежде чем верить очередному мифу, проверьте, не является ли он вбросом. В правомерности назначения противовирусного средства убедиться несложно: в Сети можно найти официальные клинические рекомендации Минздрава РФ и Федерального медико-биологического агентства РФ, в которых говорится о необходимости применения подобных лекарств при лечении гриппа и ОРВИ.

Но если эти данные доступны, откуда берутся слухи о недоказанной эффективности противовирусных препаратов?

Принимая лекарство от гриппа или ОРВИ, мы зачастую не учитываем тип противовирусного средства и механизм его действия. Особенно если самостоятельно решаем «попить что-нибудь от простуды».

На эффект от приема противовирусного препарата влияют:

●Специфичность лекарственного средства. Одни препараты работают против большинства респираторных вирусов. Другие обладают узким профилем эффективности. Бесполезно назначать противовирусный препарат от гриппа при ОРВИ — он все равно не поможет.

●Фаза болезни. Действие многих лекарств избирательно: они работают только на определенной стадии жизненного цикла вируса.

●Безопасность. Ряд противовирусных препаратов действительно обладает выраженными побочными эффектами. Такие лекарства не подходят для массового применения, их назначают только определенным группам пациентов — тем, кто страдает выраженной иммуносупрессией или сопутствующими заболеваниями.

Врач, назначающий противовирусный препарат, учитывает, как фармакологическую группу лекарственного средства, так и общее состояние здоровья пациента. Какие типы препаратов бывают, и чем они отличаются, разберем ниже.

Типы противовирусных препаратов

Индукторы интерферона

Лекарственные средства этого типа увеличивают синтез интерферона — естественного фактора противовирусной защиты. Но индукторы интерферона работают лишь в инкубационном периоде, до того, как болезнь себя проявит. Если есть симптомы — поднялась температура, заложен нос и болит голова, — принимать такой препарат бесполезно. Вирус уже погасил активность рецепторов к интерферонам, и повышать количество белков нет смысла.

У индукторов интерферона есть еще один существенный минус: в разгар болезни они могут быть небезопасны. Прием таких препаратов на пике инфекции способен привести к выраженной иммуносупрессии и развитию бактериальных осложнений. Вот что говорит об индукторах интерферона генеральный секретарь РНМОТ, профессор кафедры фтизиатрии и пульмонологии МГМСУ им. А. И. Евдокимова Андрей Георгиевич Малявин:

«В разгаре заболевания эффективность индукторов интерферона сомнительна. Подстегивать бурную реакцию с выделением интерферона в ответ на внедрение вирусных частиц небезопасно с точки зрения развития цитокинового шторма, поэтому относиться к таким препаратам нужно осторожно».

Ингибиторы нейраминидазы

Ингибиторы нейраминидазы воздействуют только на вирусы гриппа, блокируя фермент, ответственный за распространение патогена в организме. ВОЗ рекомендует применять для лечения пандемического вируса H1N1 именно препараты на основе ингибиторов нейраминидазы — осельтамивир и занамивир.

К сожалению, на другие респираторные вирусы эффективность препаратов этого типа не распространяется. Более того, среди циркулирующих вирусов гриппа существуют подтипы, резистентные к ингибиторам нейраминидазы. Та же ВОЗ в 2009 году опубликовала данные о шести вирусах H1N1, устойчивых к препарату осельтамивир. На сегодняшний день также известны штаммы вируса, устойчивые к занамивиру.

Существуют и определенные риски лечения ингибиторами нейраминидазы. Так, после применения осельтамивира может наблюдаться снижение активации факторов врожденного и адаптивного иммунитета. В ходе исследований у пациентов, прошедших курс терапии, наблюдался дефицит иммуноглобулинов G, секреторных IgA и Т-лимфоцитов. Это означает, что, несмотря на продуктивное лечение, риск повторного заражения гриппом в следующий эпидемический сезон значительно повышается.

Блокаторы слияния

Эти препараты работают на стадии заражения, когда вирус адсорбируется на клетке и проникает в нее. Блокаторы препятствуют этому процессу: ингибируют процесс слияния липидной вирусной оболочки с мембранами эндосом, после которого начинается репликация вируса. Но если патоген уже проник в клетку и активно в ней размножается, блокаторы слияния не помогут.

Эффективность этих лекарственных средств регулярно вызывает дискуссии в научном сообществе. ВОЗ утверждает , что не все клинические испытания современных препаратов этого класса соответствуют нормам доказательной медицины.

Иммуномодуляторы и адаптогены

При ОРВИ врачи нередко назначают иммуномодуляторы и адаптогены. Иммунотерапия действительно может стать хорошим решением при респираторных инфекциях. Препараты этого класса обладают потенциально широким спектром активности в отношении вирусов. А с учетом возрастающей резистентности патогенов иммуномодуляторы позволяют воздействовать на них без усиления воспалительной реакции.

Но есть и другая сторона медали. Иммуномодуляторы и адаптогены не воздействуют на вирус. Поэтому их назначают только как дополнение к основной терапии. Кроме того, врачи бьют тревогу из-за «моды на укрепление иммунитета». Иммуномодуляторы можно принимать только по назначению врача. При длительном и бесконтрольном приеме таких лекарств возникает риск развития различных форм иммунопатологии.

Препараты, активирующие систему врожденного иммунитета

Одним из самых безопасных подходов к лечению гриппа и ОРВИ, по мнению врачей, является поддержка механизмов противовирусной защиты организма. Такая тактика позволяет активировать систему врожденного иммунитета.

Такой механизм приводит к выраженным противовирусным эффектам. При приеме на ранней стадии препарат останавливает развитие инфекции. А в разгар заболевания способствует облегчению симптомов и сокращению продолжительности болезни. Кроме того, такие препараты позволяют избежать развития вторичных бактериальных инфекций, которые могут проявиться, например, при приеме интерферонов на поздней стадии ОРВИ.

Примером лекарственного средства, работающего на восполнение количества интерфероновых рецепторов, является препарат Ингавирин®. Механизм его действия изучался ведущими отечественными и международными научными центрами, среди которых НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского, НИИ ЭМ им. Н. Ф. Гамалеи, Университет природных ресурсов и естествознания Вены.

Клинические исследования препарата подтвердили безопасность и эффективность препарата. Ингавирин® работает не только как противовирусное, но и как противовоспалительное средство, подавляя синтез веществ, ответственных за воспаление — фактора некроза опухоли (TNF-α), интерлейкинов (IL-1β и IL-6).

Лечим ОРВИ и грипп правильно

Большинство слухов о недоказанной эффективности противовирусных средств можно опровергнуть, изучив данные о клинических исследованиях. Но существуют лекарства, которые считаются псевдонаучными. Это гомеопатия и релиз-активные препараты.

Такие медикаменты не имеют под собой научной базы. Клинические испытания подтвердили, что эффект от приема подобных препаратов равен эффекту «плацебо». Меморандум Комиссии Российской Академии Наук (РАН) считает их неэффективными и не рекомендует использовать эти лекарственные средства в медицинской практике.

В отношении остальных препаратов важно опираться на авторитетные источники. Не стоит слепо доверять непроверенной информации или пренебрегать полноценным лечением гриппа и ОРВИ только потому, что рекомендованное врачом лекарство не помогло вашей соседке. Изучите доступную информацию по препарату и помните: при лечении ОРВИ и гриппа существуют общие принципы терапии, признанные медицинским сообществом. Прием противовирусных средств — обязательная часть этой терапии, позволяющая избежать осложнений.