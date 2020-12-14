Сибпромстрой построит храм в Подмосковье

Ведущий сургутский застройщик Сибпромстрой начал осваивать еще одну территорию в Подмосковье. Жилой микрорайон комплексной застройки - со школой, поликлиникой и детскими садами сургутский застройщик возведет в поселении Первомайское Новой Москвы.

Освоение территории уже началось. На этой неделе состоялась церемония закладки будущего Храмового комплекса святого Георгия Победоносца. Именно со строительства храма, посвященного небесному покровителю компании, Сибпромстрой начинал комплексно застраивать ЖК «Первый Зеленоградский» в Подмосковье и ЖК «Заречный» в Нефтеюганске.

В освещении закладного камня храмового комплекса приняли участие депутат Госдумы Дмитрий Саблин, глава администрации поселения Первомайское Михаил Мельник, депутат Мосгордумы Валерий Головченко, соучредители компании-застройщика Николай Сторожук и Владимир Кожаев.

- Начало строительства нового микрорайона с храма — это правильно. Это может стать хорошей традицией. Это благое дело, и с Божьей помощью у нас все получится, — считает представитель федерального парламента. - Мы с вами свидетели истории Новой Москвы. Иногда к этой истории можно буквально руками прикоснуться. Как, например, сегодня, на закладке капсулы и первой сваи в основание храма.

Храмовый комплекс Георгия Победоносца станет вторым «братом-близнецом» сургутского Георгиевского храма, также построенного и содержащегося за счет средств Сибпромстроя.

За три года в составе комплекса будут построены здания основного храм и крестильного храма, а также дом причта, где по аналогии с Сургутом разместятся воскресная школа и семейный центр социальной поддержки.