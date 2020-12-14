Медицинская служба «Наджа» обеспечит оперативную и бережную поездку для пациентов

Современный ритм и условия жизни не позволяют многим людям с ограниченными возможностями замыкаться в четырёх стенах. Утрата самостоятельности в результате травмы или болезни сопровождается трудностями, если человек находится в кресле-каталке или прикован к постели.

В таких случаях для совершения выезда удобнее воспользоваться специализированной помощью и транспортом, который оснащен носилками с амортизацией и ремнями для фиксации инвалидной коляски. Главные условия процесса – удобство и безопасность.

Медицинская служба «Наджа» готова обеспечить оперативную и бережную поездку для пожилых людей и тех, кто испытывает трудности с передвижением, маломобильных и лежачих пациентов на специально оснащенном автомобиле. Бригада санитаров осуществит спуск/подъем, создаст необходимые условия на всех этапах сопровождения.

При организации работы учитывалось, что люди могут посещать не только медицинские учреждения и центры социального обслуживания населения, но и театры, кино, отдыхать на даче и путешествовать. Поэтому оперативный и комфортный трансфер производится как по городу Сургуту, так и за его пределами.

Плановые перевозки выполняются круглосуточно, включая выходные и нерабочие праздничные дни. Узнать подробную информацию и заказать услугу можно по телефону в Сургуте: (3462) 901-575.

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