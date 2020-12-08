Инвестировать можно через мобильное приложение Газпромбанка

Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов, которые хотят покупать ценные бумаги на фондовом рынке. Новый онлайн-сервис, предоставляемый брокером ООО «ГПБ Инвестиции», входящим в группу Газпромбанк, предназначен для торговли акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Открытие брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и все сделки осуществляются дистанционно, без посещения офиса.

«Фондовый рынок стремительно набирает популярность у розничных клиентов, чему способствует динамичное развитие онлайн-сервисов для проведения биржевых операций. В Газпромбанке мы тоже видим растущий интерес к инвестиционным инструментам со стороны наших клиентов, и сегодня рады представить новую платформу, которая поможет сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам и также будет полезна более опытным инвесторам. Мы приложили значительные усилия, чтобы сделать наш сервис одним из самых удобных и качественных на рынке – с понятным интерфейсом и быстрым доступом к любой интересующей информации. Уверен, что он будет пользоваться большим спросом у наших текущих и будущих клиентов», — прокомментировал Первый Вице-Президент, член Правления Алексей Попович.

Начинающие инвесторы нередко боятся совершить ошибку из-за отсутствия опыта и практических навыков инвестирования. Для того чтобы безопасно знакомиться с миром инвестиций, в приложении есть возможность сформировать бесплатный демопортфель, то есть сразу после регистрации клиент может открыть учебный счет и попробовать свои силы на фондовом рынке без реальных вложений денежных средств.

Ведение и обслуживание брокерского счета для клиента бесплатно, т.е. абонентская плата отсутствует. Также брокером не взимаются комиссии за зачисление и вывод денежных средств в российских рублях. Комиссия взимается только за совершаемые операции. Установлен простой и понятный тариф – 0,06% от суммы сделки (но не менее 10 руб. за фондовый рынок и 60 руб. за валютный рынок).

Частный инвестор должен быть в курсе актуальных событий на фондовом рынке и легко находить идеи для инвестиций в ценные бумаги, поэтому в приложении собраны все необходимые для этого данные — не только актуальные новости, но и детальная информация о компаниях-эмитентах, включая их финансовые показатели. Все это помогает принимать более взвешенные и обдуманные финансовые решения. «Продвинутые» фильтры инструментов помогут формировать шорт-листы бумаг, сортируя компании по отраслям и другим параметрам. Вложившись в ценные бумаги, клиент сможет дистанционно отслеживать график выплат по ценным бумагам — дивидендам и купонам.

Узнать подробнее о новом онлайн-сервисе можно на сайте. Для того чтобы скачать приложение «Газпромбанк Инвестиции», перейдите в App Store или Google Play. Клиентам также доступна веб-версия приложения.