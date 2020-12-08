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В каком виде должен быть сохранен сургутский Дом пионеров?

Музей 49.6%

Дом ветеранов 18.2%

Дом творчества юных 22%

Другое (в комментариях) 10.2%

Всего голосов: 236

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3
31 декабря должен быть выходным?

Да 81%

Нет 14.4%

Не знаю 4.6%

Всего голосов: 263

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0
Сколько времени у вас дома стоит ёлка?

Неделю 9.1%

До двух недель 13.9%

До трех недель 19.6%

До месяца 43.5%

Не ставлю ёлку 13.9%

Всего голосов: 230

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0
Когда вы обычно начинаете украшать квартиру/дом к Новому году?

С конца ноября 8%

В начале декабря 16.1%

В середине декабря 33.7%

В конце декабря 33.7%

Не украшаю 8.5%

Всего голосов: 199

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Какую ёлку поставите дома?

Живую 18.4%

Искусственную 62.6%

Не буду ставить вообще 16.8%

Не знаю 2.2%

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​Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции»

Инвестировать можно через мобильное приложение Газпромбанка

​Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции»

Газпромбанк запустил мобильное приложение «Газпромбанк Инвестиции» для розничных клиентов, которые хотят покупать ценные бумаги на фондовом рынке. Новый онлайн-сервис, предоставляемый брокером ООО «ГПБ Инвестиции», входящим в группу Газпромбанк, предназначен для торговли акциями, облигациями, валютой и другими финансовыми инструментами. Открытие брокерского счета, индивидуального инвестиционного счета (ИИС) и все сделки осуществляются дистанционно, без посещения офиса.

«Фондовый рынок стремительно набирает популярность у розничных клиентов, чему способствует динамичное развитие онлайн-сервисов для проведения биржевых операций. В Газпромбанке мы тоже видим растущий интерес к инвестиционным инструментам со стороны наших клиентов, и сегодня рады представить новую платформу, которая поможет сделать первые шаги на фондовом рынке новичкам и также будет полезна более опытным инвесторам. Мы приложили значительные усилия, чтобы сделать наш сервис одним из самых удобных и качественных на рынке – с понятным интерфейсом и быстрым доступом к любой интересующей информации. Уверен, что он будет пользоваться большим спросом у наших текущих и будущих клиентов», — прокомментировал Первый Вице-Президент, член Правления Алексей Попович.

Начинающие инвесторы нередко боятся совершить ошибку из-за отсутствия опыта и практических навыков инвестирования. Для того чтобы безопасно знакомиться с миром инвестиций, в приложении есть возможность сформировать бесплатный демопортфель, то есть сразу после регистрации клиент может открыть учебный счет и попробовать свои силы на фондовом рынке без реальных вложений денежных средств.

Ведение и обслуживание брокерского счета для клиента бесплатно, т.е. абонентская плата отсутствует. Также брокером не взимаются комиссии за зачисление и вывод денежных средств в российских рублях. Комиссия взимается только за совершаемые операции. Установлен простой и понятный тариф – 0,06% от суммы сделки (но не менее 10 руб. за фондовый рынок и 60 руб. за валютный рынок).

Частный инвестор должен быть в курсе актуальных событий на фондовом рынке и легко находить идеи для инвестиций в ценные бумаги, поэтому в приложении собраны все необходимые для этого данные — не только актуальные новости, но и детальная информация о компаниях-эмитентах, включая их финансовые показатели. Все это помогает принимать более взвешенные и обдуманные финансовые решения. «Продвинутые» фильтры инструментов помогут формировать шорт-листы бумаг, сортируя компании по отраслям и другим параметрам. Вложившись в ценные бумаги, клиент сможет дистанционно отслеживать график выплат по ценным бумагам — дивидендам и купонам.

Узнать подробнее о новом онлайн-сервисе можно на сайте. Для того чтобы скачать приложение «Газпромбанк Инвестиции», перейдите в App Store или Google Play. Клиентам также доступна веб-версия приложения.


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Сегодня в 10:04, просмотров: 731, комментариев: 0
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