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​Выгода до 50%: бонусная программа ОБИ Клуб приходит в Сургут

С 23 ноября ОБИ запускает в Сургуте новую программу лояльности, теперь покупатели смогут оплачивать половину стоимости покупок бонусами

​Выгода до 50%: бонусная программа ОБИ Клуб приходит в Сургут

Сеть гипермаркетов для ремонта и дачи ОБИ подготовила для жителей Сургута подарок к Новому году. Теперь украсить дом к празднику, приобрести новую снегоуборочную технику или порадовать самого себя и полностью обновить интерьер можно с выгодой до 50%. С 23 ноября в городе начинает действовать бонусная программа ОБИ, которая поможет экономить на каждой покупке.

Владельцам карты ОБИ Клуба будет возвращаться от 3 до 10% кэшбэка, а накопленными бонусами (1 бонус = 1 рубль) можно будет оплачивать половину стоимости любых товаров, даже тех, на которые уже действует скидка. Кроме того, участники бонусной программы получат дополнительные привилегии, такие как расширенный срок возврата в течение трех лет, обмен товаров и гарантия на них без предъявления чека, подарки на день рождения, а главное, специальные акции и предложения.

Например, в Сургуте до конца февраля будет проходить акция «Один миллиард бонусных рублей». Благодаря ей, на карту будут начисляться дополнительные бонусы с каждой покупки от 1000 рублей: чем больше сумма, тем выше кэшбэк, причем участвовать в акции можно неограниченное количество раз. Дополнительные бонусы будут начислять до 31 декабря, а потратить их можно будет уже с 24 ноября и до 28 февраля как в гипермаркете ОБИ, так и в интернет-магазине obi.ru либо в мобильном приложении. Предъявляйте бонусную карту на кассе или указывайте номер при онлайн-заказах.

«Сургут стал пятым городом России, который присоединился к бонусной программе ОБИ. Покупатели в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Волжском уже успели оценить ее преимущества. 80% опрошенных владельцев карты ОБИ Клуба отмечают, что она позволяет ощутимо экономить на покупке товаров для ремонта, дома и сада. Теперь и жители Сургута смогут воспользоваться всеми преимуществами нашей программы лояльности и с выгодой подготовиться к Новому году, оптимизировать расходы на ремонт и содержание загородных участков», — говорит Павел Кузьмин, начальник отдела электронной коммерции и программ лояльности ОБИ Россия.

Важное преимущество программы ОБИ Клуб в том, что бонусами можно оплачивать товары, на которые уже есть скидка. Например, вы решили купить новую искусственную ель «Русская красавица» высотой 210 сантиметров. Обычно она стоит 17 990 рублей, в конце ноября на нее будет скидка 30%. Таким образом, ель обойдется вам в 12 490 рублей. Более того, половину стоимости можно оплатить бонусами. В итоге вместо 17 990 за роскошную новогоднюю елку вы заплатите всего 6 245 рублей. Плюс на карту по акции «Один миллиард бонусных рублей» придет дополнительный кэшбэк 600 рублей, которым можно оплатить половину стоимости, допустим, елочных игрушек или гирлянд.

Сейчас участником программы ОБИ Бонус в Сургуте может стать любой желающий. Для этого даже не обязательно выходить из дома. Виртуальную карту можно оформить и активировать на сайте obiclub.ru или в мобильном приложении ОБИ. А те, кто предпочитает традиционный офлайн-шопинг, могут получить пластиковую карту на кассе в гипермаркете ОБИ при любой покупке, активировать ее по телефону 8-800-500-8080 или на стойке регистрации в магазинах. Со всеми условиями программы ОБИ Бонус можно ознакомиться по ссылке https://obiclub.ru/program/bonus/


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Сегодня в 14:45, просмотров: 158, комментариев: 0
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