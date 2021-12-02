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​«Россети Тюмень» повышают эффективность контроля энергообъектов в Югре

На организацию удаленного контроля энергообъектов в Югре направят более 40 млн рублей

​«Россети Тюмень» повышают эффективность контроля энергообъектов в Югре
Фото: Россети Тюмень

Компания «Россети Тюмень» реализует инвестиционный проект по организации удаленного контроля энергообъектов и обеспечению высокоскоростной передачи технологической информации между подстанциями, диспетчерским центром в Нягани, Центром управления сетями и Тюменским РДУ. На строительство 44 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры направят 42,5 млн рублей.

«В рамках реализации инвестиционного проекта компания «Россети Тюмень» смонтирует кабель ВОЛС на опорах высоковольтных линий электропередачи между подстанциями 110 кВ «Сергино» и «Заречная». В результате данный участок «присоединится» к высокоскоростной линии передачи данных, связывающей восемь подстанций на западе ХМАО-Югры. Цифровой канал на инфраструктуре ВОЛС позволит увеличить эффективность управления объектами, обеспечивающими электроснабжение территории Октябрьского, Березовского и Белоярского районов с населением более 60 тысяч человек. Комплекс энергоузлов также питает объекты добычи углеводородов компаний «Газпром» и «РИТЭК»», - объяснили в пресс-службе компании.

Специалисты отмечают преимущество оптики. Помимо самой высокой пропускной способности среди всех существующих средств связи оптика имеет другое существенное преимущество – несущая среда (кварцевое стекло) нечувствительна к электромагнитным полям. По оптике информацию можно передавать на большие расстояния без потерь и перебоев в работе, а срок эксплуатации волоконно-оптической сети составляет не менее 25 лет.

«Россети Тюмень» планируют ввести новую линию связи в эксплуатацию уже в первом квартале 2022 года.

«Перевод энергообъектов «на цифру» производится во всех регионах присутствия энергокомпании – ЯНАО, Югре и Тюменской области. В перспективе «Россети Тюмень» планируют создать высокоскоростную сеть передачи данных кольцевой типологии между электросетевыми объектами всех девяти филиалов, создав «опорное транспортное кольцо». Это позволит повысить наблюдаемость электросетевой инфраструктуры, улучшить качество и надежность корпоративных каналов связи между филиалами и значительно снизит затраты на аренду услуг связи у сторонних операторов», - добавили в пресс-службе.

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт*ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

АО «Россети Тюмень» – дочернее общество ПАО «Россети», одна из ведущих в России межрегиональных распределительных сетевых компаний. Образована 3 мая 1979 года. Территория обслуживания составляет около 1,5 млн квадратных километров и включает Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югру и Ямало-Ненецкий автономный округ с населением около 3,6 млн человек. Объем передачи электроэнергии в 2020 году составил около 49,8 млрд кВт*ч.

«Энергокомплекс» является самым молодым среди девяти электросетевых филиалов АО «Россети Тюмень», был основан 30 мая 1990 года. Обслуживает Белоярский, Октябрьский, Березовский районы, часть Советского района и город Нягань — всего более 156 тысяч квадратных километров. В электросетевом хозяйстве филиала находится 32 подстанции 110 и 220 кВ и 2,5 тысячи километров линии электропередачи. В составе подразделения работает 27 служб и отделов. Численность персонала составляет более 400 человек. К филиалу «Энергокомплекс» присоединены два района электрических сетей: Красноленинский и Казымский. Основные потребители электрической энергии: АО «РН-Няганьнефтегаз», АО «Транснефть-Сибирь», ООО «Газпромнефть-Хантос», ООО «Газпромтрансгаз Югорск», ПАО «Сургутнефтегаз», АО «Югорская региональная электросетевая компания», АО «ЮТЭК-Региональные сети».

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Сегодня в 17:20, просмотров: 97, комментариев: 0
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