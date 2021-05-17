Последняя квартира в готовом доме «Клюква» - студия с двумя комнатами площадью 65,6 м² на 2 этаже.

Всё пространство максимально полезно — это главное преимущество. Вы можете задействовать каждый уголок.

Чаепитие, вечер кино или настольных игр за большим столом — принимать родных и друзей в просторной кухне-гостиной этой квартиры одно удовольствие. А засидевшегося гостя можно без проблем оставить на ночь, ведь диван здесь играет ещё роль дополнительного спального места. Для гостей также предусмотрен отдельный санузел.

Спальня же – приватная зона хозяев, чтобы отдохнуть от суеты, почитать книжку на любимой кровати, выспаться, поработать. Хватит места и для оборудования домашнего офиса.

У ребенка при этом собственная спальня с таким же функционалом. Удобно, что в ванную комнату хозяева могут попасть, не выходя в общее пространство квартиры.

Если у вас нет свободного времени и планируете переехать сразу после получения ключей, то эта квартира то что вам нужно. Здесь выполнен ремонт от застройщика: отделка пола, стен, потолка, установка дверей и оборудования. Ванна, раковина, розетки, выключатели, светильник и многое другое уже установлены в квартире. Вам останется лишь расставить мебель, бытовую технику и можно жить.

Записаться на показ вы можете по телефону 8 (3462) 270-829 или на сайте ssthm.ru