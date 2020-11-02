В воды Саймы снова сбросили огромную катушку

Новость о том, что из Саймы выловили большую катушку для кабелей, стала для горожан поводом для упражнений в сарказме: ну надо же, такой инфоповод! По мне, так можно только порадоваться — все-таки новостей о загрязнении реки не в пример больше (вот, кстати, свежая!).

С другой стороны — если катушки достают, то значит, они там как-то появляются?

По пути на работу я поняла, как. Новая деревяшка поселилась под вантовым мостом, ведущим в сквер Старожилов Сургута. А неделю назад она исполняла роль шлагбаума и не пускала транспорт на территорию сквера у Дворца торжеств. Как раз его на днях посетил глава города Вадим Шувалов — проверял, как справились с благоустройством территории подрядчики.

Справились хорошо: провели освещение, водоотведение, организовали парковки и места для отдыха горожан, оставили катушку… Полагаю, она принадлежит подрядчикам. Скорее всего, на ней был тот самый кабель, который провели по территории для подключения уличных фонарей.

В общем, катушка во всем этом великолепии оказалась лишней — и чтобы не мозолила глаза проверяющим во главе с градоначальником, отправилась в воду.

В итоге усилия команды Шувалова по благоустройству «уравновесились» головотяпством со стороны слишком исполнительных «исполнителей». Пустячок, а неприятно.