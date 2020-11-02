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Ярмарка без тщеславия

Властям Сургута нужно не бороться с уличной торговлей, а правильно ее организовать

Ярмарка без тщеславия

У нас в городе есть несколько несанкционированных точек уличной торговли и самая яркая, конечно же, рядом с Агентством воздушных сообщений на проспекте Ленина. Удобное место, заслуженно считающееся самым центром города, возле памятника его основателям. Там постоянно что-то продают: носки, трусы, ягоды, орехи, рыбу – в зависимости от времени года.

Этому пытаются противостоять уже много лет: одних штрафуют, у других изымают товары, с третьими еще что-то происходит, но эти несчастные торговцы никак не вытравляются. И вот на одном из последних заседаний комитета городской думы по нормотворчеству прозвучало: раз мы не можем это победить, то хотя бы возглавим и упорядочим. То есть, речь идет о том, чтобы придумать некий механизм, который позволит легализовать торговлю. Проще говоря, превратить нецивилизованные продажи в более-менее цивилизованные. Чиновники отмечают, например, что на городском рынке на улице Островского реализовывать продукцию можно за копеечную аренду, но почему-то люди этого делать не хотят. Может, потому что место не самое лакомое?

В цивилизованном мире все то, что происходит с уличной торговлей, называется словом ярмарка. Когда частная инициатива граждан что-то продать регулируется местными властями, но не предложениями пойти на рынок, нет! Рынок – это отдельная структура взаимоотношений, а вот желание людей выйти на улицу и продать что-то сделанное своими руками или найденное в лесу – это ярмарка, блошиные торги.

Берлинские блошиные рынки — одни из самых известных в мире. Европейцы обожают посещать их в выходные, чтобы выискивать там настоящие ретро-сокровища. Фото: img-fotki.yandex.ru

Что делают власти во всем мире? Выделяют для реализации подобной инициативы время и место. Место у нас сложилось исторически – проспект Ленина с конца 1980-х годов та самая ярмарочно-торговая улица. Можно по субботам или воскресеньям перекрывать определенный участок и разрешать людям выходить со своими лотками.

Я напомню, что власти Нью-Йорка уже лет 10-15 перекрывают Пятую авеню и превращают ее раз в неделю по субботам в блошиный рынок. Так же поступают власти Берлина. Буквально перед самым началом пандемии я был в немецкой столице и видел, как два километра одной из центральных улиц превращается по выходным в блошиный рынок. Для организации этого процесса там стоят коробы, которые закрываются. В обычное время они служат лавочками для пешеходов. Кстати, весь центр Парижа такой. Весь мир по этому пути пошел. Потому что люди, которые хотят выйти на улицу и что-то продать – это не преступники. Не надо думать, что нас хотят отравить рыбой или грибами. Кстати говоря, мало что известно о случаях отравления.

Поэтому я бы рекомендовал мэрии взять данный процесс в свои руки и позволить горожанам проводить ярмарки выходного дня. Благодаря этому Сургут оживет, ведь люди будут приходить не только трусами и носками торговать, но и пластинками, значками, марками, домашней утварью, антиквариатом, в конце концов. Посмотрите на Америку, где люди перед гаражами раскладывают все ненужное, что скопилось в домах, и продают за гроши. Это очень интересное времяпровождение. Я на таких блошиных рынках нашел для себя много чего интересного и полезного.

Не надо бороться с уличной торговлей, 30 лет ее наличия доказало, что это бессмысленно. Не настраивайте против себя людей, помогите им организоваться – выделите деньги из бюджета на красивые стильные лотки, которые с утра по субботам будут открываться и превращаться в какой-то новый вид жизни.

Фото: img-fotki.yandex.ru

Меньше, чем через месяц начнется рождественская суета. Предприниматели с удовольствием пойдут в такие зоны. Устанавливайте киоски, где варят глинтвейны, пунши, чаи травяные, пирожки продают. Это прекрасно, в этом и есть реальная городская жизнь, где люди общаются, что-то продают. Не надо их трогать, не надо от них отбрыкиваться, просто помогите организовать то, что уже сложилось исторически, и все будут довольны и счастливы.

И не надо брать денег с этих людей за то, что они торгуют на муниципальной территории. Потому что, организовывая такие ярмарки, власть решает другую задачу – она социализирует улицу, вытаскивает людей из квартир, такой досуг во всем мире очень любим. Не всем нужны блестящие витрины торговых центров. Дайте людям жить своей жизнью.


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Сегодня в 09:34, просмотров: 225, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 10:37
Для того чтобы администрация города вникла в суть уличной торговли, это все-таки главе города надо с коробом походить, эту торговлю протестировать. А не в соцсетях бла-бла-бла.

И переименовать проспект Ленина в Арбат. А то блошиная торговля как-то с именем Ленина не вяжется.
6xz34e
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Сегодня в 11:07
Уважаемый Тарас!Очевидно, Вы и сами понимаете,что это фантастика для нашего города.
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